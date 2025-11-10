Rolexszel és aranyrúddal győzködték Donald Trumpot a svájciak

Egyesült Államok;Svájc;Donald Trump;importvámok;

2025-11-10 13:41:00 CET

Úgy tűnik, volt hatása.

Miután az amerikai kormányzat immár több mint 40 napja működésképtelen, Donald Trump elég sokat foglalkozhat diplomáciával, a minap például Orbán Viktort és kegyeltjeiből álló népes delegációját fogadta Washingtonban. Azóta mások is adogatják nála a kilincset, a Reuters például a Blick nyomán arról írt, hogy egy svájci delegáció járt az amerikai elnöknél, akik értékes ajándékokkal sem voltak restek lekenyerezni.

A látogatás apropója az volt, hogy Svájcnak feltett szándéka feloldatni az Egyesült Államok által az ország importjára kivetett 39 százalékos büntetővámot. A Blick forrás megjelölése nélkül azt írta, hogy a következő hetekben szándéknyilatkozat várható a kereskedelmi patthelyzet feloldására, mielőtt a megállapodást januárban, a davosi Világgazdasági Fórumon bemutatnák.

A tervek szerint a jövő évben hivatalba lépő svájci elnök - egyben gazdasági miniszter - Guy Parmelin bemutat Trumppal egy olyan elképzelést, amely hasonlít az Európai Unióbal korábban megkötött 15 százalékos vámmegállapodáshoz. Az erről szóló jelentés a svájci üzleti vezetők keddi, amerikai elnöknél tett látogatását követően jelent meg, de a gazdasági tárca egyelőre annyit közölt róla, hogy bár támogatják a delegációt, de lépéseik függetlenek a minisztérium ténykedésétől. „Parmelin szövetségi tanácsos rendszeres kapcsolatban áll az Egyesült Államok illetékes hatóságaival, beleértve Jamieson Greert, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjét is” - közölte a svájci minisztérium.

A svájci üzleti delegáció arra tett ígéretet, hogy a következő öt-hét évben azon fognak dolgozni, hogy csökkentsék az Egyesült Államok és Svájc közötti kereskedelmi mérleg hiányát. Szavaikat nyomatékosítandó, egy Rolex órát ajándékoztak Trumpnak az elnöki könyvtárába, valamint egy különlegesen gravírozott aranyrudat is.

Felmerült az aranykohászati műveletek áthelyezése az Egyesült Államokba a következő 1-2 évben, emellett szó esett még infrastrukturális projektekről, gyógyszeripari beruházásokról, valamint a svájci repülőgép-vásárlások növeléséről amerikai gyártóktól. A Blick szerint Donald Triump vevőnek mutatkozott az elképzelésekre.