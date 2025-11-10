79 utast szállítottak kórházba a vasárnap esti vonatbaleset után Szlovákiában

Szlovákia;sérültek;vonatbaleset;

2025-11-10 13:31:00 CET

Az egyik szerelvény valószínűleg áthajtott a piros jelzésen.

A legfrissebb információk szerint összesen 79 utast kellett kórházba szállítani, miután vasárnap este összeütközött két személyszállító vonat Bazin és Pozsony között. 60-an könnyen sérültek, hárman pedig súlyos sebesüléseket szenvedtek – derül ki az Új Szó cikkéből.

A három súlyosan sérült utas a mentők operatív központjának közlése alapján főként mellkasi és hasi sérüléseket szerzett. Három sebesültet műtöttek meg, akiknek jelenleg stabil az állapota. A Pozsonyi Egyetemi Kórházban – ahol traumaterv lépett életbe – összesen 52 pácienst kezelnek.

A tűzoltók beszámolója szerint a leggyakoribb sérülések törések és zúzódások voltak, de később is jelentkezhetnek sérült testrészek, például a nyaki gerinc környékén.

Az előzetes információk szerint

a helyszínen tartózkodó körülbelül 800 utast evakuálták és buszokkal szállították el a helyszínről.

A vasúti közlekedés a baleset helyszíne, Bazin és Pozsony közötti szakaszon mindkét irányban le van zárva.

Ivan Bednárik, a Szlovák Vasutak vezérigazgatója elmondta,

a vasárnapi baleset oka valószínűleg az volt, hogy az egyik vonat áthajtott a piros jelzésen.

A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) alkalmazottai, az ütközés résztvevői nem szenvedtek súlyos sérüléseket, együttműködtek az Állami Vasutakkal, a rendőrséggel és a mentőkkel.

A rendőrség tájékoztatása szerint 19:31 órakor érkezett bejelentés a 158-as segélyhívó vonalon a két vonat ütközéséről a bazini vonatállomás és a fővárosi főpályaudvar közötti vasúti szakaszon. A Szlovák Vasúttársaság közlése szerint a REX 1814-es, Pozsonyból Nyitrára közlekedő regionális expressz a bazini állomásról való kihaladása után ütközött a Kassáról Pozsonyba tartó Ex 620-as gyorsvonattal.

A Markíza információi szerint

a regionális vonat a gyorsvonat hátsó részébe ütközött. Az egyik vonat 80 km/órás sebességgel haladt, a másik szintén mozgásban volt, de az ütközés nem frontálisan történt, mivel ugyanazon irányba haladtak.

A baleset után Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter a helyszínre sietett, Robert Fico miniszterelnök pedig mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek, és hangsúlyozta, hogy az eset alapos kivizsgálást igényel annak megállapítására, technikai hiba vagy emberi mulasztás okozta-e a balesetet. A miniszterelnök hétfő reggelre rendkívüli kormányülést hívott össze.