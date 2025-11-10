Az utolsó két hónapban 1100 milliárd forinttal nőhet az államháztartási hiány

Orbán-kormány;Fidesz;kampány;deficit;GDP;államháztartási hiány;államadósság;szja;

2025-11-10 14:29:00 CET

Ez a GDP 1,3 százalékának megfelelő deficit. Kampány van.

Október végén az államháztartás hiánya 3667,7 milliárd forint volt, ami 339 milliárd forintos növekedést jelent szeptemberhez képest – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az októberi, 339 milliárd forintos deficit némileg meghaladta az előző havi 303 milliárd forintot, ugyanakkor elmarad a tavaly októberi 427 milliárd forinttól. A kormány azzal számol, hogy az idén 4774 milliárd forint lesz az éves államháztartási hiány, ami lényegesen meghaladja a tavalyi deficitet.

Ebből viszont az is következik, hogy a kormány várakozásai szerint az utolsó két hónapban mintegy 1100 milliárd forintos hiánynövekedés várható, ami két hónap alatt a bruttó hazai termék (GDP) 1,3 százalékának megfelelő deficit. Októbertől lépett hatályba a háromgyermekes nők adókedvezménye; ennek kiesése a novemberi és a decemberi hiányt is növeli – hiszen a költségvetés nem számolt ezzel a választási osztogatással.

Szintén nem volt fedezet a nyugdíjasok egyszeri 30 ezer forintos utalványára, hiszen a költségvetési törvény elfogadásakor ez a kifizetés még szóba sem került.

Még el sem kezdődött a 2026-os költségvetés előkészítése, ugyanakkor már most látszik, hogy az a költségvetési terv sem tartható: egyrészt a gazdasági növekedés a vártnál jóval alacsonyabb lesz, másrészt olyan kiadások terhelik majd a büdzsét, amelyeket nem terveztek bele. Emiatt szükség lenne a jövő évi költségvetés átdolgozására – ám a kormány szűk fél évvel a választások előtt erre egyáltalán nem hajlik.

Október végén az államháztartás hiánya tehát 3667 milliárd forint volt, ami bő 600 milliárd forinttal magasabb a tavaly októberi 3050 milliárdnál – vagyis a kormánynak nem sikerült csökkentenie a hiányt az első tíz hónapban. A jó hír az, hogy az államháztartás adó- és járulékbevételei 8 százalékkal magasabban alakultak tavalyhoz képest; ez elsősorban az szja-bevételeknek volt köszönhető, de az áfabevételek is 10 százalékkal emelkedtek. A céges adóbefizetések növekedése jóval visszafogottabb volt, hiszen eközben a magyar gazdaság stagnált.

A gond az, hogy a kiadások a bevételeknél is gyorsabban emelkedtek – emiatt nőtt a deficit. Ezen belül is kiemelkednek az államadósság kamatkiadásai: október végéig 3785,6 milliárd forint került kifizetésre, ami 587,1 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszaki teljesítésénél. Ez a magas kamatkörnyezet miatt alakult így. Jövő év hozhat ugyan fordulatot a kamatkiadásokban, végre csökkenhetnek, ám arra szinte semmi remény, hogy visszatérjenek a 2020 előtti, évi 1000 milliárd forint körüli szintre –