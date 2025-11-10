Nem lesz vita Orbán Viktor és Magyar Péter között Győrben

vita;Győr;Orbán Viktor;Magyar Péter;Pintér Bence;

2025-11-10 15:00:00 CET

Hiába lesznek egyszerre a városban.

A jelek szerint elmarad a november 15-ére tervezett miniszterelnök-jelölti vita Győrben – derül ki a város polgármesterének hétfői bejegyzéséből.

Mint korábban hírt adtunk róla, Pintér Bence a városháza dísztermébe hívta a Tisza Párt elnökét és a miniszterelnököt egy vitára, mivel november 15-én mindketten a városban tartózkodnak majd.

Magyar Péter elfogadta a polgármester ajánlatát, hozzátéve: „a kérdés már csak az, hogy a leköszönő miniszterelnök összeszedi-e a bátorságát két adatlopás és listázás között, hogy 20 év után vállaljon egy valódi vitát.”

A polgármester bejegyzése szerint Orbán Viktor válaszában úgy fogalmazott, hogy inkább az Európai Unió vezetőivel ülne le tárgyalni, Magyar Péterrel viszont nem.

„A miniszterelnök úr, amit senki sem kér, azt megfontolja, amit a választók kérnek, azt semmibe veszi. Negyven politikában eltöltött év és közel öt miniszterelnöki ciklus után oda jutott, hogy csak olyan emberrel ülne le vitázni, akivel soha semmilyen választáson nem kell megmérkőznie”

– fogalmazott Pintér Bence.

A városvezető hozzátette: az Európai Bizottság elnökének nincs befolyása arra, mennyi pénzt von el a jelenlegi és a jövőbeni kormány az önkormányzatoktól, illetve milyen jogi mozgásteret és feladatkört biztosít számukra. Elsősorban ezekben, a győriek mindennapjait közvetlenül érintő ügyekben azokra a kérdésekre szeretne választ kapni, amelyekre az azokért felelős, lehetséges kormányfők tudnának reagálni.

Pintér Bence bejegyzését azzal zárta: ezekre a kérdésekre nemcsak a győriek, hanem valamennyi település polgárai hiába várják a válaszokat.

Orbán Viktor legutóbb 2006-ban vállalt miniszterelnök-jelölti vitát, akkor alulmaradt Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel szemben. A jelenlegi kormányfő azóta egyik ellenfelével sem volt hajlandó nyilvános vitára kiállni.