Orbán Viktor azt állítja, ő eddig csak egyszer látott olyan felmérést, amely szerint nem a Fidesz vezet

2025-11-10 13:33:00 CET

Az is 2021-ben volt.

A Magyarhazafi0 című TikTok-oldal tette közzé azt a felvételt, amelyen az Orbán-kormányt és kegyeltjeit szállító, Egyesült Államokból visszatérő repülőgépen Orbán Viktor kérdésre arról magyaráz, hogy látott-e már olyan belső felmérést, amelyen nem a Fidesz-KDNP vezet.

A miniszterelnök úgy válaszolt, hogy 2006-2007 óta egyszer látott olyan felmérést, amely nem a Fidesz előnyét mutatta, az is 2021-ben volt, miután az előválasztás után az egyesült ellenzék összedobta az erőit és egy hangyányival ők vezettek. Azóta szerinte mindig stabil, de „komoly munkát követel” a kormánypárt előnye. A kormányfő azt is állította, hogy hamis adatokat még sohasem kapott ezeken a felméréseken.

Mindez persze erősen kérdéses, hogy mennyire lehet igaz annak fényében, hogy a kormánytól független közvélemény-kutatók egységesen a Tisza Párt stabil előnyét jelzik a kormánypárttal szemben: az ellenzéki formáció a Publicus, a Medián, a Závecz Research, a 21 Kutatóközpont, az IDEA és a Republikon szerint is vezet. A kormánypárti közvélemény-kutatók ezzel szemben hosszú ideig mély hallgatásba burkolóztak, igaz, ha épp kijönnek adataik, azok természetesen a Fidesz előnyét mutatják.