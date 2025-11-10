Orbán Viktor azt állítja, ő eddig csak egyszer látott olyan felmérést, amely szerint nem a Fidesz vezet

A Magyarhazafi0 című TikTok-oldal tette közzé azt a felvételt, amelyen az Orbán-kormányt és kegyeltjeit szállító, Egyesült Államokból visszatérő repülőgépen Orbán Viktor kérdésre arról magyaráz, hogy látott-e már olyan belső felmérést, amelyen nem a Fidesz-KDNP vezet.
A miniszterelnök úgy válaszolt, hogy 2006-2007 óta egyszer látott olyan felmérést, amely nem a Fidesz előnyét mutatta, az is 2021-ben volt, miután az előválasztás után az egyesült ellenzék összedobta az erőit és egy hangyányival ők vezettek. Azóta szerinte mindig stabil, de „komoly munkát követel” a kormánypárt előnye. A kormányfő azt is állította, hogy hamis adatokat még sohasem kapott ezeken a felméréseken.
@magyar.hazafi0
Mindez persze erősen kérdéses, hogy mennyire lehet igaz annak fényében, hogy a kormánytól független közvélemény-kutatók egységesen a Tisza Párt stabil előnyét jelzik a kormánypárttal szemben: az ellenzéki formáció a Publicus, a Medián, a Závecz Research, a 21 Kutatóközpont, az IDEA és a Republikon szerint is vezet. A kormánypárti közvélemény-kutatók ezzel szemben hosszú ideig mély hallgatásba burkolóztak, igaz, ha épp kijönnek adataik, azok természetesen a Fidesz előnyét mutatják.Medián: Zárkózik a Fidesz, de őrzi stabil előnyét a Tisza PártPublicus: továbbra is a Tisza vezet, a magyarok 44 százaléka örülne, ha a Fidesz elveszítené a választástIDEA: Nőtt a Tisza előnye a Fidesz-KDNP-vel szemben21 Kutatóközpont: 18 százalékkal vezet a Tisza Párt a biztos szavazó pártválasztóknálZávecz: A Tisza 48, a Fidesz 37 százalékon áll a biztos pártválasztóknálRepublikon Intézet: 10 százalékkal vezet a Tisza a biztos szavazó pártválasztók közöttA Nézőpont vezetője szerint a többi közvélemény-kutató is egyetért az általa vezetett intézettel, csak nem tudnak róla