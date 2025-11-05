Győr polgármestere felajánlotta, hogy ha már Orbán Viktor és Magyar Péter is egyszerre látogat a városba, vitázzanak ott nyilvánosan

Győr;Orbán Viktor;miniszterelnök-jelölti vita;Magyar Péter;Pintér Bence;választás 2026;

2025-11-05 16:54:00 CET

Magyar Péter már jelezte is, hogy elfogadja a meghívást. Orbán Viktor azonban 2006 óta nem mert kiállni nyilvános miniszterelnök-jelölti vitára aktuális kihívóival.

Tisztában vagyok vele, hogy miniszterelnök-jelöltek között nagyon rég nem volt vita, de azt is tudom, hogy ez nincs rendben így. Ahogy azt is tudom, hogy ennyire kiélezett is régen volt a helyzet - kezdte bejegyzését a Facebookon Pintér Bence, Győr polgármestere, s bejelentette, hogy mivel november 15-én amúgy is a városban fog tartózkodni a két politikai vezető, ezért meghívja őket egy nyilvános vitára.

„November 15-én Győrbe látogat a két legnagyobb támogatottsággal rendelkező magyar párt vezetője. Úgy gondolom, ez megfelelő alkalom arra, hogy találkozzanak, megvitassák nézeteiket; a magyar polgárok pedig meghallgathassák őket arról, merre és hogyan kormányoznák az országot. Az erre legalkalmasabb helyszínre, a győri városháza dísztermébe invitálom ezért a Fidesz és a Tisza Párt elnökeit: Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter képviselő urakat” - olvasható a városvezető meghívása.

Pintér Bence közlése szerint a vita szabályait a felek konszenzussal határozhatják meg, ahogy a vita vezetőjét is, a vita témáira azonban tett néhány javaslatot. Elsőként például kézenfekvő jelleggel javasolta a helyi önkormányzatiság kérdéskörét megvitatni, ugyanis, mint fogalmazott, „az elmúlt időszak helyi választásai és egyeztetései megmutatták, hogy a kormány és az önkormányzatok közötti viszony semmiképpen sem maradhat úgy, ahogy az elmúlt 15 évben azt kialakították. A Tisza Párt önkormányzatokhoz való hozzáállásáról, konkrét terveiről pedig igencsak keveset tudunk.” Emellett a városvezető javasolta a magyar külpolitika és külgazdaság jövőjének megvitatását is, hiszen, mint írta, Győr régóta meghatározó ipari központ, még a világ legnagyobb motorgyára is itt található, Magyarország pedig Európa egyik legnyitottabb gazdasága.

„Természetesen, ezenkívül is rengeteg dologról lesz érdemes meghallgatni az elnök urak álláspontjait. A hivatalos meghívót mindketten megkapták; tisztelettel várom válaszukat és esetleges egyéb témajavaslatukat november 10-ig, hogy a szükséges szervezési lépéseket időben elvégezhessük”

- zárta bejegyzését Győr polgármestere, kommentben hozzátéve, hogy a vitát, amennyiben megvalósul, természetesen élőben közvetítik.

Magyar Péter már reagált is a meghívásra Fb-oldalán, és elfogadta a polgármester ajánlatát. „Elfogadom Pintér Bence győri polgármester meghívását az Orbán Viktorral november 15-én folytatandó élő vitára a magyarokat valóban érdeklő problémákról” - írta, hozzátéve: „a kérdés már csak az, hogy a leköszönő miniszterelnök összeszedi-e a bátorságát két adatlopás és listázás között, hogy 20 év után vállaljon egy valódi vitát. Miniszterelnök úr?”

Orbán Viktor legutóbb 2006-ban vállalt miniszterelnök-jelölti vitát, akkor alulmaradt Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel szemben. A jelenlegi kormányfő azóta egyik ellenfelével sem volt hajlandó nyilvános vitára kiállni, cikkünk írásáig most sem adta jelét arról, hogy ezen változtatna. Pedig ez ügyben még egy-egy szövetségesétől is tanulhatna: az Egyesült Államokban például alapvetés az elnök-jelölti vita és ez alól még Donald Trump sem bújt ki soha. A magyarok meggyőző többsége, csaknem kétharmada (63 százaléka) pedig szeretne is miniszterelnök-jelölti vitát az aHang megrendelésére a 21 Kutatóközpont által készített októberi felmérés eredményei szerint. Még a fideszesek 35 százaléka is így látja.