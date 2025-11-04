politika;kampány;Népszava;átverés;mesterséges intelligencia;Podcast;

Egyre fejlettebb technológiát használhatunk, hogy kicsesszünk egymással

Lassan a saját szemünknek sem hihetünk, olyan gyorsan fejlődik a mesterséges intelligencia - erről beszélgetett Villányi Gergő pszichológiai tanácsadó és Herczeg Szonja újságíró a Népszava Túlpörgetve podcastjének második adásában.