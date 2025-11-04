Egyre fejlettebb technológiát használhatunk, hogy kicsesszünk egymással

A Magyar Péterről készült láncos kutyás kép és az agresszív, szintén mesterséges intelligencia generálta ütlegelős videó mellett külföldi példák is szóba kerültek, mint a hatujjú Donald Trump vagy a Gázai övezetben koktélozó amerikai elnök és izraeli kormányfő, Benjamin Netanjahu.
Mi az, amit tehetünk, hogy ne tudjanak minket átverni? Mire érdemes figyelnünk, mielőtt tovább osztunk valamit a közösségi oldalakon? És mi lehet - ha van egyáltalán - a megoldás a mesterséges intelligencia jelentette veszélyre? - ezekről is szó esett a műsorban.