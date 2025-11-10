Az, hogy egy rendszer omladozik, abból is látszik, hogy nevetségessé válik, és az emberek már nem félnek tőle. A mostani állapot ugyan még nem a Kádár-rendszer vége, amikor a kabarékban mulattak az illetékes elvtársakon, de az Orbán-kormány is kezd komolytalanná válni az ígérgetései miatt. Erről is beszélgetett Bod Péter Ákos közgazdász és Lakner Zoltán politológus a Népszava új podcastjében, az Exitben a lap gazdasági rovatának vezetőjével, Szabó Brigittával.
A Political Capital is írt a témában, az intézet szerint Sulyok Tamás átszerkesztett posztja azt mutatta meg, hogy egyrészt az államfőnek nincs szuverenitása Orbán Viktorral szemben, az Orbán-kormánynak pedig nincs szuverenitása Oroszországgal szemben.
Megkerülhetetlen, hogy politikai egyezségek szülessenek Budapesten és a vidéki városokban. Ennek technikáit azonban az ellenzék mintha eldobta volna magától – véli Lakner Zoltán politológus.
Mellbevágó tanulság, hogy a rendszer milyen sajátos alkalmazkodási és tanulási képességgel rendelkezik – mondja Lakner Zoltán politológus, a Jelen hetilap főszerkesztője. Szerinte muszáj szembenézni azzal, mit művelt a Fidesz a magyar társadalommal.
Nem hiszek abban, hogy ennek a rendszernek lenne olyan szavatossági ideje, aminek a lejárta után biztosan megbukik – mondja Lakner Zoltán politológus, a Jelen hetilap főszerkesztője. A Fideszt szélsőjobboldali pártnak tartja. Interjú.
Hiába nagy az ellenzéki oldalon az elégedetlenség, sokan tartanak attól, hogy az összefogás nem tud a kormányváltáshoz elegendő szavazót megszólítani, mert nincs világos alternatívája, határozott politikai elképzelése az ország jövőjéről. Pedig a szellemi háttér, a civil és a szakmai műhelyekből érkező tudás mögöttük áll, csak ki kellene aknázni. A vízionárius politizálásról, az ellenzéki megújulás Szent Gráljáról beszélgettünk Lakner Zoltán politológussal, a Jelen főszerkesztőjével.
A létéért küzdő szabad média részének tartjuk magunkat, és ebben egymás szövetségesei vagyunk – állapítja meg Lakner Zoltán, a most főszerkesztőként is bemutatkozó politológus.
Meg kell tanulnunk a bizalmat, a gyerekeinket demokráciára kell oktatni, mert lehet, hogy a rendszerváltást elpuskáztuk, de a következő esélyt – ha lesz ilyen -, nem szabad elengednünk. Ezt üzenték a szabad gondolkodású Szűcs Jenő történészre emlékező konferencia résztvevői.
Lakner Zoltán és Tóth Ákos második alkalommal elemez végig egy teljes kormányzati ciklust. Kötetbe gyűjtött írásaikat holnap mutatják be a Smúzban. Remények és csalódások választástól választásig.
Felmondott Jolsvai András, az ellenzéki hangvételű hetilap főszerkesztő-helyettese - tudta meg a 24.hu. Még tavasszal, konkrétan április 1-jén távozott a 168 Óra főszerkesztője, Mester Ákos, aki lap hasábjain búcsúzott, eképpen: Több évtized van mögöttem a rádiós pályán, utána több mint 27 újságévfolyam, itt az ideje abbahagyni. Posztját Tóth Ákos vette át.
Itt és most, ebben a politikai helyzetben, ilyen erőviszonyok mellett is megtehetnénk annyit, hogy a saját életünket, a saját személyünket nem vetjük alá a gyűlölködésnek - fogalmaz Lakner Zoltán. A politikai elemző a kormány menekültügyi indulatgerjesztéséről, valamint az arra való választalanságról beszélgetve arra jut, hogy az ellenzéki oldal egyetlen kötőereje ma az Orbán-ellenesség, amelyből sem valódi alternatíva, sem értékalapú politika nem látszik kifejlődni. Lakner szerint az egyes embernek, az egyes választópolgároknak is felelőssége van a maga körében.
Sólyom László volt államfő még 2011-ben beszélt az alaptörvény hatásai kapcsán arról, miként hat annak elfogadása az "alkotmányos kultúrára" - idézte fel lapunknak Lakner Zoltán.
Erődemonstráció lesz a Fidesz holnapi tisztújító kongresszusa és alkalom arra, hogy a miniszterelnök ismét megszólaljon, tovább fejlessze azt a minden egyes menekülttől való félelemre alapuló politikát, amit az év eleje óta nevelget. Lakner Zoltán szerint Orbán Viktor számára lényeges, hogy ismét megmutathassa, rajta kívül nem létezik alternatíva az emberek számára. A politológus arra figyelmeztet, a hatalom nem megingathatatlan, a választások utáni támogatottságvesztés bebizonyította, ha a hatásos témák kikopnak a Fidesz alól, akkor nem működik a kommunikációs "csoda".
A Jobbik erősödéséből az a tanulság, hogy a politika valahol máshol is zajlik, mint amit mi naponta érzékelünk, s ha nem vagyunk képesek kilátni a saját pártjainkból, médiánkból, klubjainkból, akkor egyszerűen nem fogjuk észrevenni, hogy valójában mi történik az országban - mondja Lakner Zoltán. A politológus az elmúlt egy évet értékelve ugyanakkor állítja: a Jobbik nem kormányképes, de ki az - beleértve a Fideszt is? A kormánypárt válsága szerinte több okra vezethető vissza, ráadásul a problémák Orbán Viktor hatalomfelfogásából, politikaértelmezéséből adódnak, így ezeket nem lehet egyszerűen korrigálni.
Lakner Zoltán, politológus és Pintér Béla, színművész, rendező beszélgetett egymással „ismeretlen ismerősként” tegnap este a Spinoza Színházban. „Úgy tűnhet, ezeknek az embereknek semmi közük egymáshoz.
Az összefogás-pánik kilúgozta a fejünkből az arról való gondolkodást, hogy milyen legyen az Orbán utáni világ, aminek az eléréséhez társadalmi szövetségeket kell kötni, s hogy mi magunk milyenek szeretnénk lenni – értékeli az ellenzék helyzetét Lakner Zoltán. A politológus új, Négy fordulat című könyvéről beszélve a mozgalmi és intézményes baloldali erők találkozását sürgeti, nem egyesülést, hanem párbeszédet és vitát. Úgy véli, ma egy baloldali politikai erőnek azt a felismerést kell segítenie, hogy az országnak szüksége van egy szolidáris programra. „Mert az egyenlőtlenségek gyilkolják és szaggatják szét az országot olyan módon, hogy lassan tényleg nem lehet itt megmaradni.”
Ennek a közösségnek a tagjai - én is, mi is, más is - élünk, úgy, ahogy eddig, nincs ebben semmi különös, semmiféle fenyegetést nem jelentünk a társadalomra. Sőt, épp azon kellene változtatni, hogy bármilyen társadalmi csoport tagjai fenyegetve kell érezzék magukat Magyarországon - mondja Lakner Zoltán, aki a múlt héten nyilvánosságra hozta, melegként él, családban, békében, szeretetben. A politikai elemző úgy véli, az embernek el kell jutnia oda, hogy fölszólal legalább magáért, az ellenzéknek pedig nem szabad tovább félni attól, hogy toleránsabb, szolidárisabb, egyenlőbb társadalmat követeljen.
Minden tiszteletünk a közismert politológusnak, aki tegnap este egy Facebook-bejegyzésben írt nyíltan arról, hogy meleg. Pénteken Lakner Zoltán fogja megnyitni a Budapest Pride-ot, ennek okán írt posztot a melegek magyarországi helyzetéről és saját magáról.
Nem az üzeneteit, hanem az identitását kell újrafogalmaznia a baloldalnak - fogalmazott Lakner Zoltán a Bíró-Nagy Andrással közösen szerkesztett, "Az igazságos kormányzás felé - A jövő baloldala, a baloldal jövője" című tanulmánykötet bemutatóján.