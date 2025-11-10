Nem a listázás lesz a csodafegyver, a választási térképet aligha fogja átrajzolni a tiszás adatszivárgás

– A tiszás adatszivárgás tipikusan olyan ügy, ahol mindenki elmondja a saját verzióját, de valójában nem tudjuk mi történt. Ez viszont nem is számít. Sem az elkötelezett, sem a bizonytalan szavazók nem fognak óriási energiát fektetni abba, hogy feltárják a valóságot. Éppen ezért nem is hiszem, hogy az erőviszonyokat lényegesen átrendezné az ügy – mondta a Népszavának Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója.
Ahogy lapunk is beszámolt róla, a múlt hét végén ismeretlenek közzétettek egy hatalmas, mintegy kétszázezer tételt tartalmazó adatbázist, amelyről azt állították, hogy a Tisza Párt applikációja, a Tisza Világ felhasználóit és azok személyes adatait tartalmazza. Miközben Magyar Péter, a párt elnöke az orosz szolgálatok nevezte meg felelősként, a Fidesz arról beszélt, hogy magyar emberek adatai ukrán kézre kerülhettek. Utóbbit arra alapozták, hogy az adatbázisban ukrán fejlesztők nevei is fellelhetőek. Ugyanakkor a Népszavának korábban nyilatkozó szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel ez a táblázat egy sima excel fálj, lényegében bárki hozzáírhatott akár plusz neveket is.
Virág Andrea lapunknak kiemelte, még a bizonytalan szavazók esetén is látszik a felmérésekből, hogy valamiféle bizalmatlanság van az ukránokkal szemben. – Joggal gondolhatja a Fidesz, hogy ha sikerül „összeukránozni” Magyar Pétert, az működhet. Ennek az ügynek ráadásul van egy nemzetbiztonsági színezete, ebben a témában pedig a választók többsége Orbán Viktort látja kompetensnek. Illetve tőle, a kormánytól várják a megoldást ezekben a kérdésekben. Ez persze még nem jelenti, hogy mindez feje tetejére állítaná a pártpreferenciákat – szögezte le a politológus.
A kormánypárti sajtó, köztük a Magyar Nemzet, Mandiner és a Promenad24, rövid időn belül elkezdte a lista feldolgozását és közzétételét, még azelőtt, hogy annak hitelességét megerősítették volna. Cikkeikben név szerint említettek politikusokat, újságírókat, tanárokat és más magánszemélyeket is, mondván, ők a Tisza Párt támogatói. Egyébként több közéleti szereplő is jelezte, sosem regisztráltak az alkalmazásba, így az adataik vélhetően tévesen vagy jogosulatlanul kerültek bele.
Az ügy különösen nagy visszhangot váltott ki, miután Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője, korábbi műsorvezető személyesen is felkeresett egy tiszás aktivistát, és videóban hivatkozott annak lakcímére, amit sokan burkolt fenyegetésnek értelmeztek. Noha a Fidesz célja egyértelműen a megfélemlítés, elbizonytalanítás, Virág Andrea szerint a korábbiakhoz képest ez már kevésbé lehet hatékony. – Korábban az emberek féltek felvállalni mit gondolnak a politikáról, főleg, a kis falvakban, ahol tényleg minden a Fidesztől függ. Úgy tűnik, ez megváltozott és egy ideje átszakadt egy gát. Nem véletlen, hogy Magyar Péter a kezdetektől fogva használja „a ne féljetek” szlogent. Persze, ha valaki azt látja, hogy neve címe, tartozása kikerül, csak mert regisztrál egy appba, az egyes esetekben hathat. De a szavazási preferenciát ez sem változtatja meg, esetleg az aktivizmust gátolhatja – fogalmazott a a Repbulikon stratégiai igazgatója, aki hozzátette, ez mégis csak egy olyan politikai eszköz, amivel korábban, legalábbis magánszemélyek kapcsán nem élt a Fidesz, és nagyon káros a közélet a szempontjából. – A Fidesz tisztában van azzal, hogy nem nekik áll a zászló, és emiatt semmi sem túl drága, vagy vállalhatatlan.
Magyar Péter: A Tisza Párt feljelentést tesz minden olyan sajtótermék ellen, amely megjelenítette a párt szimpatizánsait listázó térképet