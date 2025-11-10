Belgium külföldi segítséget kér a megszaporodott drónos incidensek miatt

Oroszország;Belgium;drón;

2025-11-10 19:37:00 CET

Oroszországot sejtik a történtek mögött.

Belgium külföldi fegyveres erők segítségét kérte, hogy nyomon követhesse vagy lefoglalhassa azokat a drónokat, amelyek behatolásokat hajtottak végre az ország repülőterei és katonai bázisai környékén – írja a Reuters.

Legutóbb egy atomerőmű közelében történt hasonló incidens. Drónészlelések miatt korábban már le kellett zárni Belgium legforgalmasabb légikikötőjét, a brüsszeli nemzetközi repülőteret, és drónok megzavarták egy katonai légibázis működését is.

Egy névtelenséget kérő tisztviselő közölte, nem állítják, hogy Oroszország áll a háttérben, mivel nincs erre vonatkozó bizonyítékuk, és lehetetlen konkrét szereplőt beazonosítani. Hozzátette, partnereikkel azon dolgoznak, hogy birtokukba kerüljön egy ilyen eszköz — ha ez nem sikerül, legalább meg tudják állapítani, honnan indították és hová tartott.

Oroszország tagadta, hogy köze lenne a drónos incidensekhez. A brüsszeli orosz nagykövetség múlt heti közleményében azt írta, sem indítékuk, sem érdekük nincs arra, hogy ilyen tevékenységet folytassanak.

Belgium védelmi minisztere, Theo Francken a múlt héten a Het Laatste Nieuws-nek azt mondta: bár vannak feltételezések arra, hogy Oroszország lehet a behatolások mögött, ezt nem tudták bizonyítani. Hozzátette, Belgium most különös nemzetközi figyelem középpontjában áll, mert Brüsszelben működik az Euroclear, ahol jelentős orosz vagyonokat tartanak befagyasztva; az Európai Unió azt javasolta, hogy ezeket az összegeket Ukrajna támogatására használják fel, amire Oroszország „fájdalmas válaszlépésekkel” fenyegetett.

Francia és német drónelhárító egységek már megérkeztek Belgiumba, és hamarosan húsz brit királyi légierős szakember is csatlakozik hozzájuk olyan technológiával, amely képes zavarni a drónok működéséhez szükséges elektronikus jeleket.

A brit fegyveres erők vezetője, Richard Knighton azt mondta: sem ők, sem a belgák nem tudják, honnan érkeznek a drónok; mindenesetre azért vannak ott, hogy segítsenek. Egyes esetekben nagyobb méretű, formációban repülő drónokat figyeltek meg, ami a belga tisztviselő szerint arra utal, hogy képzett szakemberek irányíthatták őket.

A belga kormány pénteken ideiglenesen jóváhagyta 50 millió euró (jelenlegi árfolyamon körülbelül 19,15 milliárd forint) elköltését olyan rendszerek beszerzésére, amelyek képesek a drónok észlelésére és hatástalanítására - egyelőre azonban nem ismert, mikor állnak majd rendelkezésre ezek az eszközök.