Kiírták a közbeszerzést az új repülőtéri út tereprendezési munkáira

közbeszerzés;Budapest Airport;útépítés;

2025-11-10 20:34:00 CET

A nyertesnek hat épületet kell részlegesen elbontania.

Megjelent a közbeszerzés a Liszt Ferenc Repülőtér elérhetőségét javító bontási munkákra – írja a Magyar Építők.

A szaklap szerint a 11,8 milliárd forintos keretszerződés várhatóan az új közút előkészítését szolgálja. A korábbi bejelentés alapján egy 500 millió eurós fejlesztés keretében az Üllői út külső szakasza és a repülőtér között, mintegy 11 kilométer hosszan épülhet meg az új út. A kiviteli tervek véglegesítése jelenleg is zajlik, a megvalósítás időtartama két–két és fél évre tehető.

Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívásban keresik a repülőtér közúti megközelíthetőségét javító fejlesztéshez kapcsolódó bontási munkálatok kivitelezőjét. A feladat 169 épületet érint, összesen mintegy 341 ezer köbméter épülettérfogattal; ezek közül legalább harminc épület 500 köbméternél is nagyobb, hatot pedig részlegesen kell elbontani.

A kivitelezőnek két éven belül kell elvégeznie a munkát, amelyhez többek között a felmérési műszaki dokumentáció elkészítése, a bontási engedélyezési eljárás lefolytatása, a bontási munkák végrehajtása az újrahasznosítás figyelembevételével, a hulladék és törmelék elszállítása és elhelyezése, a kommunális szilárd hulladék kezelése, valamint az épületalapozások megerősítése, építése és statikai szakvélemény készítése tartozik.

Az ajánlatokat december 18-án délig lehet benyújtani az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz.