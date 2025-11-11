A szenátus rábólintott a kormányzati leállást megszüntető javaslatra az Egyesült Államokban

Egyesült Államok;vége;javaslat;kormányzati leállás;

2025-11-11 07:42:00 CET

Ez az amerikai történelem eddigi leghosszabb, 41. napja tartó kormányzati leállása

A washingtoni szenátus kedden hajnalban 60:40 arányban elfogadta a szövetségi kormány jövő év január végéig történő finanszírozásának folytatásáról szóló törvényjavaslatot, amit demokraták egy kis csoportja is támogatott a pártjukon belüli éles kritika ellenére.

Az amerikai történelem eddigi leghosszabb, 41. napja tartó kormányzati leállása még eltarthat néhány napig, amíg a szeptember közepe óta szünetet tartó képviselőház tagjai visszatérnek Washingtonba, hogy szavazzanak. Ez legkorábban szerdán történhet meg.

A demokraták támogató szavazataik fejében azt követelték, hogy a republikánusok egyezzenek bele a Barack Obama nevéhez fűződő, szociális alapú egészségbiztosítási rendszer év végén lejáró szabályainak meghosszabbításába. A republikánusok erre nem voltak hajlandóak, végül öt demokrata szenátor támogatta a republikánusok javaslatát.

A kormányzati működési kényszerszünet miatt késnek a szövetségi élelmiszersegélyek, súlyosbodtak a repülőtéri késések, és több százezer szövetségi dolgozó nem kap fizetést.