Indulnak az Orbán-kormány megszorításai, újabb eladósodás is jön

költségvetési hiány;államadósság;megszorítások;adóemelés;osztogatás;Nagy Márton;választás 2026;

2025-11-11 10:37:00 CET

Minden jel szerint megismétlődik a 2022-es rémálom: választás előtt elengedik a hiányt, utána jönnek a költségvetési kiigazítások, adóemelésekre lesz szükség, várhatóan az infláció is megugrik.

Az Orbán-kormány nem tudja tartani sem az idei, sem a jövő éviköltségvetési hiánycélt a vártnál lassabb gazdasági növekedés miatt – erről még hétfő délután beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, egy háttérbeszélgetésen, amiről egységesen kedd reggel számolt be több portál. (A Népszava nem kapott meghívott a miniszteri tájékoztatóra). A Portfolio, a VG és a Telex beszámolója szerint államháztartás 2025-ös és 2026-os GDP-arányos hiányát is 5 százalékra emeli a kabinet.

Ez a második alkalom, hogy emelni kell a 2025-ös költségvetési hiánycélt, úgy, a 2026-os költségvetés pedig még életbe sem lépett, de már láthatóan megbukott. Az ok a lassabb gazdasági növekedés, az Orbán-kormány is belátta, hogy idén fél százaléknál nem lesz nagyobb növekedés, míg a jövő évi GDP-prognózist 3,1 százalékra mérsékleték, a korábban várt 4,1 százalékkal szemben. Meg kell jegyezni, hogy a 2026-ra a kormány által várt 3,1 százalék még mindig a túlzó, a független elemzők szerint jó esetben 2,5-3 százalékos sávban lehet számítani, ám a kormány épp ezekkel az intézkedésekkel ássa alá még ezt a visszafogott bővülést is.

Ami az osztogatást illeti, az Orbán-kormány teljesíti az ígéreteit legalább a 2026-os választásig, így nincs szó - egyelőre - a két- és háromgyermekes anyák adómentességének felfüggesztéséről, béremelések, extrajuttatások kifizetésének elhalasztásáról és a nyugdíjasok is megkapják a 14. havi nyugdíj egynegyed részét, vagyis a plusz egyheti ellátást még a megméretés előtt. Az osztogatás miatt a kabinet nem tudja, nem akarja csökkenteni a költségvetési hiányát, így az államadósság is várhatóan stagnál vagy növekszik. Nagy Márton arról beszélt, hogy azért pont 5 százalékon tartják a hiányt, mert még így elkerülhető az Európai Unió által indítandó túlzottdeficit-eljárás.

A probléma ezzel a hozzáállással az, hogy elég még egy kisebb hiba, és a hiány átlépi az öt százalékot.

Sőt, az Orbán-kormánytól független elemzők szerint a 2026-os évben inkább 5-6 százalékos hiány várható, vagyis a választások után hatalomra kerülő kormánynak rögtön a kiigazító intézkedésekkel kell kezdenie. A pénzforgalmi hiány így az idén már egyszer megemelt 4774 milliárd forintról 5055 milliárd forintra emelkedik tovább, és a 2026-os eredeti 4218 milliárd forintos pénzforgalmi hiányterv 5445 milliárd forintra emelkedik.

A kabinet azért igyekszik kiigazító intézkedéseket tenni: a még életbe sem lépett 2026-os költségvetésben 400 milliárd forint értékben. Egyrészt zárolnak egy 192 milliárdos általános tartalékot, vagyis

az előre nem látható kiadásokra egy fillér nem marad, ami némileg megkérdőjelezi az intézkedés hatékonyságát.

Ezen túl tovább emelik a bankadót, ez 185 milliárd forint nem tervezett extra bevételt jelent, így a bankoktól jövőre 360 milliárd forintnyi adót szednek be. Erre elvileg fedezetet nyújt a bankszektor nyeresége, de az elmúlt években a bankadó emelését részben a lakossági és vállalati ügyfelek fizették meg részint kamatokon keresztül nagyobb részben pedig az elemelkedő bankolási díjak formájában.

A magasabb hiány miatt extra hitelfelvételre is készül az Orbán-kormány, a VG arról írt, hogy az év elején újabb, korábban nem tervezett devizakötvény-kibocsátásra kerül sor. Ez a kitétel új megvilágításba helyezi azt az amerikai pénzügyi védőpajzsot, mentőcsomagot, amelyről Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni tárgyalásai után tett bejelentést. Ennek kapcsán Nagy Márton arról beszélt, hogy a kormány amerikai hiteleket készül felvenni, igaz a tárgyalások még kezdeti szakaszban vannak.

Az Orbán-kormány láthatóan teljes mértékben 2026-os választás megnyerésének rendelte alá a költségvetési és gazdaságpolitikát. Ebből szempontból 2022-es forgatókönyv látszik ismétlődni: a megméretés előtt akkor is 3000-4000 milliárd forintnyi pluszpénzt pumpáltak a gazdaságba (ennek a felelőse is már Nagy Márton volt), amit a utána szorzás és adóemelés formájában visszavett.

Magyarország gazdasága a többi között ezért sem tudott növekedni az elmúlt három év alatt, mert máig sem tudott felocsúdni a 2022-es gazdasági sokkból

2022-ban ráadásul egy nagyon erőteljes inflációs sokk is zúdult az európai gazdaságokra, aminek fő, de nem az egyetlen oka az orosz-ukrán háború miatt elszálló európia energiaár volt. Most ilyen mértékű inflációs sokk nem fenyegeti a magyar gazdaságot, de az borítékolható, hogy a 2026-os választás után jelentősen megugranak a fogyasztói árak. A kormány ugyanis 2026 júliusában emeli a jövedéki adót mértékét mintegy 4 százalékkal, ekkor várható az árrésstopok kivezetése is – és további költségvetési kiigazító intézkedésekre lesz szükség a magasabb hiány és az Orbán-kormány által várt 3,1 százaléknál alacsonyabb gazdasági növekedés miatt.