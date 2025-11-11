Magyar Péter: Orbán Viktor ugyanazt teszi, mint Gyurcsány Ferenc húsz éve

„Orbán Viktor hollywoodira maszkírozott amerikai meséjéről pár nap alatt kiderült, hogy egy valódi rémálom. A hazudozás után pár nappal már a kormány is elismeri, hogy egy mentőcsomagért utazott az ígéret földjére a leköszönő miniszterelnök. Orbán épp pénzügyi lélegeztetőgépre helyezi hazánkat” – írja kedd délelőtti Facebook-posztjában Magyar Péter. Szerinte a szuverenitást éjjel-nappal harsogó hatalom most maga ismerte el, hogy szüksége van egy amerikai nagybácsira, aki megmenti, miután 15 év alatt mintegy 20 ezer milliárd forintot loptak el a magyar emberektől.
„Orbán Viktort nem érdeklik a következmények, nem érdekli, hogy az unokáinkat is eladósítja, nem érdekli, hogy haldoklik a gazdaság, nem érdekli, hogy folyamatosan rekordot dönt a költségvetési hiány, amely tavaly 3948 milliárd volt, jövőre már 5445 milliárd forint lesz” – emelte ki a Tisza Párt elnöke.Indulnak az Orbán-kormány megszorításai, újabb eladósodás is jönNagy Márton bejelentette, hogy a vártnál rosszabb gazdasági mutatók miatt emelik a jövő évi hiánycélt és a bankadót is
Az ellenzéki vezető szerint Ugyanazt teszi, mint Gyurcsány Ferenc a 2006-os választás előtt. Mindent meghamisítanak, minden adatot eltagadnak, miközben a csőd felé robog az ország. – Patyomkin falut építenek. A világ pénzét elköltik hazug propagandára, szatellitpártokra és minden nap egy céljuk van, hogy elhazudják a magyarok elől a valóságot. Nem fog sikerülni. Vége van, elvtársak – fűzte hozzá Magyar Péter.Még maga az Orbán-kormány sem tudja, hogy mit jelent majd az Egyesült Államoktól kapott pénzügyi védőpajzsVéletlenül sem megszorításnak fogják hívni, de az Orbán-kormány a 2026-os választás után adókat hozna vissza, szó lehet az árrésstop kivezetéséről isAz utolsó két hónapban 1100 milliárd forinttal nőhet az államháztartási hiány