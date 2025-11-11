Magyarország;lopás;Orbán Viktor;Egyesült Államok;eladósítás;Magyar Péter;

2025-11-11 12:32:00 CET

Magyar Péter: Orbán Viktor ugyanazt teszi, mint Gyurcsány Ferenc húsz éve

A Tisza Párt elnöke szerint a miniszterelnök amerikai meséjéből rémálom lett, mert eladósítja, és pénzügyi lélegeztetőgépre köti a csőd felé robogó hazánkat.