Háromszáz orosz katona behatolt Pokrovszkba, az ukránok öt települést adtak fel Zaporizzsja megyében

2025-11-11 17:22:00 CET

A jelek szerint agresszor sikerrel használta ki a sűrű köd miatti rossz látási viszonyokat.

A sűrű köd leple alatt Oroszország fokozza a harci nyomást Donyeck-Dnyipro vonalon fekvő Pokrovszk elfoglalásáért kihasználva a rossz látási viszonyokat, ukrán jelentések szerint ugyanis 300 orosz katona hatolt be a városba, amelyért elkeseredett küzdelmet vív hónapok óta Ukrajna az agresszor ellen – írja a The Kyiv Independent. A városra leszállt köd ugyanis jelentősen akadályozza a védőket a drónos megfigyelésben, illetve az ellencsapásban.

A portál szerint a háború előtti mintegy 60 000 lakosú Pokrovszkba már a nyáron orosz felderítő és szabotázscsoportok hatoltak be, de eddig nem sikerült elfoglalniuk. Az orosz erők könnyűfegyverzettel haladnak előre Pokrovszk felé a déli peremvidék, a megszállt Szelidov és Donyeck felől. Az ukrán 7. hadtest megerősítette, több mint 300 orosz katona tartózkodik a városban, és céljuk, hogy elérjék Pokrovszk északi határait és bekerítsék.

Ugyanakkor az ukrán hadsereg azt közölte, nem adják fel, továbbra is felderítik és semlegesítik az orosz csoportokat a városi területeken, még rossz látási viszonyok között is. A jelentés szerint az ukrán hadsereg november eleje óta 162 orosz katonát likvidált, további 39-et pedig megsebesített. Az orosz csapatok ennek ellenére mostanra három oldalról bekerítették Pokrovszkot, mindössze egy nagyjából 15 kilométeres folyosót hagyva az ukrán erők számára az erősítés és az utánpótlás behozatalára. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország nyolcszoros túlerőben van Pokrovszknál.

Ezzel egy időben Zaporizzsja megyében is nehéz helyzetbe kerültek a honvédők. Vladislav Voloshin, az ukrán Déli Védelmi Erők szóvivője ugyanis kedden azt közölte, hogy az ukrán csapatok öt településről, illetve közeléből vonultak vissza, – Teljesen kivonultunk Uszpenyivkából és Novomikolajvkából. Jablukove és még legalább három-négy település megtartásáért heves harcok folynak. Az orosz csapatok az elmúlt napokban fokozták a harci műveleteket az Orihiv és Huliaipole körül, naponta akár 50 összecsapásra is sor kerülhet – tette hozzá Voloshin. Oroszország itt is kihasználja a ködös időjárást.