Donald Trump nem tervezi, hogy Tomahawk rakétákat ad Ukrajnának

2025-11-03 09:56:00 CET

Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, hogy még meggondolhatja magát.

Donald Trump továbbra sem tervezi, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat bocsásson Ukrajna rendelkezésére.

Az amerikai elnök vasárnap az elnöki repülőgép fedélzetén újságírói kérdésre válaszolva beszélt az ukrajnai háborúról. Tomahawk-ügyben megjegyezte, hogy a döntése még „megváltozhat”. Trump ugyanakkor kijelentette: nincs olyan pont, azaz „utolsó csepp a pohárban”, amiből azt a következtetést vonhatja le, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll készen a háború lezárására Ukrajnával.

„Néha hagyni kell, hogy végigküzdjék” – fogalmazott az amerikai elnök. Hozzátette, most ez zajlik Oroszország és Ukrajna között. „Ez egy kemény háború Putyinnak, rengeteg katonába kerül, talán egymillióba is” – hangoztatta Trump, megjegyezve, hogy ez Ukrajna számára is egy kemény háború.

Mint arról beszámoltunk, az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon a múlt héten jóváhagyta, Ukrajna megkapja azokat a Tomahawk rakétákat, amelyekkel Moszkvát is el tudja érni az agresszor Oroszország ellen vívott háborújában. Ez azt jelenti, hogy már csak Donald Trump amerikai elnök döntésére van szükség ahhoz, hogy az Egyesült Államok elkezdje a fegyverszállításokat.

A Tomahawkok megjelenése Ukrajna arzenálban új fejezetet nyitna a három és fél éve zajló konfliktus alatt: olyan nagy hatótávolságú rakétákról van ugyanis szó, amelyekkel az ukránok elérhetik a Kijevtől légvonalban 762 kilométerre fekvő orosz fővárost Moszkvát, mivel ezek típustól függően 1600-2500 kilométerre tudnak repülni. Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október eleje óta kéri Donald Trumpot, az amerikai elnök eddig egymásnak ellentmondó jelzéseket adott: először úgy nyilatkozott, meglátjuk, aztán azt mondta, „sok Tomahawkunk van”, majd azzal hárított, ezekre a rakétára az Egyesült Államoknak is szüksége van a maga megvédéséhez.