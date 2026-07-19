A diktatúra betör a magánéletbe

Kemény egyszemélyi diktatúra van a Tosca által ábrázolt Rómában. Báró Scarpia, a rendőrfőnök féktelenül basáskodik. Bármit megtehet. Rettentő hatalmától eltorzult alak. Fél tőle az egész város. A Magyar Állami Operaház produkciójában, ami a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon vendégeskedett, Fokanov Anatolij alakítja.