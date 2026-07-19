Puccini Toscáját ezúttal nem a politikai thriller, hanem a színpadképek és a spiritualitás felől közelíti meg Thaddeus Strassberger rendezése a Szentmargitbányai Kőfejtőben.
Az idei Wagner A bolygó hollandija után 2026-ban Puccini Tosca című népszerű operáját viszik színre a Szentmargitbányai Kőfejtőben.
Puccini Tosca című operáját Ókovács Szilveszter vitte színre a Magyar Állami Operaházban, a műről a rendezőnek az ötvenes évek Magyarországa jutott az eszébe.
Kemény egyszemélyi diktatúra van a Tosca által ábrázolt Rómában. Báró Scarpia, a rendőrfőnök féktelenül basáskodik. Bármit megtehet. Rettentő hatalmától eltorzult alak. Fél tőle az egész város. A Magyar Állami Operaház produkciójában, ami a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon vendégeskedett, Fokanov Anatolij alakítja.
Az Egyesült Államokban élő Robert Dornhelm idén harmadik alkalommal rendezett a magyar-osztrák határ közelében lévő szentmargitbányai kőfejtőben, ezúttal Puccini Tosca című operáját vitte színre. A rendezés remekül kihasználja a nem mindennapi helyszín adottságait és festői látványt teremt a csaknem ötezres publikum nem kis örömére.
Évek óta több tízezer látogatót vonz a Kismarton közelében lévő ausztriai szentmargitbányai operafesztivál, amely jövő nyáron Puccini Tosca című művét tűzi műsorra. A premiert július 8-án rendezik és a sorozatból 15 előadást tartanak. Az előadás előkészületeiről Bécsben tájékoztatták a sajtó munkatársait.