A Kúria kimondta: jogszerű az Airbnb-k kitiltása Terézvárosból

„Győztünk a Kúrián. A Kúria ma kimondta: Terézváros Airbnb-rendelete nem törvényellenes” – közölte a VI. kerületi polgármester a Facebook-oldalán.
Soproni Tamás azt írta: „A bíróság a Kormányhivatal indítványát elutasította, vagyis a rövid távú lakáskiadás tilalma jogszerű, a rendelet 2026. január 1-jén hatályba léphet.”
A Kúria a rendeletnek az Alaptörvénnyel való összhangját is vizsgálta, és megállapította, hogy a lakók nyugalmának védelme érdekében arányos a beavatkozás, nem csorbítjuk Alaptörvénybe ütközően a vállalkozás szabadságát – tette hozzá posztjában az ellenzéki városvezető.A terézvárosi képviselő-testület is megszavazta, hogy 2026-tól ne lehessen Airbnb-zni a kerületbenSára Botond főispán módosíttatná a terézvárosi Airbnb-tiltástEgy apartmankomplexum villámgyorsan meg is kerülte a terézvárosi Airbnb-tiltást