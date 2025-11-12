A Kúria kimondta: jogszerű az Airbnb-k kitiltása Terézvárosból

Kúria;Terézváros;Airbnb;Soproni Tamás;

2025-11-12 08:54:00 CET

A bíróság a kormányhivatal indítványát elutasította, vagyis a rövid távú lakáskiadás tilalma jogszerű, a rendelet 2026. január 1-jén hatályba léphet – számolt be a bírósági döntésről Soproni Tamás VI. kerületi polgármester.

„Győztünk a Kúrián. A Kúria ma kimondta: Terézváros Airbnb-rendelete nem törvényellenes” – közölte a VI. kerületi polgármester a Facebook-oldalán.

Soproni Tamás azt írta: „A bíróság a Kormányhivatal indítványát elutasította, vagyis a rövid távú lakáskiadás tilalma jogszerű, a rendelet 2026. január 1-jén hatályba léphet.”

A Kúria a rendeletnek az Alaptörvénnyel való összhangját is vizsgálta, és megállapította, hogy a lakók nyugalmának védelme érdekében arányos a beavatkozás, nem csorbítjuk Alaptörvénybe ütközően a vállalkozás szabadságát – tette hozzá posztjában az ellenzéki városvezető.