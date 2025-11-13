Nézőpont Intézet;pápa;Donald Trump;

2025-11-13 06:00:00 CET

A Fidesz jó, a Tisza rossz; a fideszesek jó embereket szeretnek, a tiszások rosszakat – ezt a nem túl szofisztikált üzenetet próbálja közvetíteni a méltán elismert („Tarlós magabiztosan vezet”) Nézőpont Intézet legújabb úgynevezett kutatása. A felmérés megállapította, hogy míg a fideszesek Leó pápát és korunk másik nagy humanista gondolkodóját, Donald Trumpot kedvelik felettébb, a tiszások inkább olyan figurákba vetik a bizalmukat, mint Ursula von der Leyen vagy (brrrr) Zelenszkij.

Sajnos a vizsgálat készítői nem voltak elég körültekintőek, így a potenciális Tisza-szavazókról is kikutatták, hogy a jelenlegi katolikus egyházfőt ők is bírják. Tudathasadás? Lehet, de nem feltétlenül az ellenzéki oldalon. Trump és Leó ugyanis sokkal nehezebben hozható közös platformra, mint mondjuk a pápa és az EU vezetői. Az amerikai elnök valószínűleg akkor foglalkozott utoljára a pápa-kérdéssel, amikor májusban sütkérezhetett egy kicsit a frissen megválasztott Robert Francis Prevost dicsfényében, nem is annyira áttételesen azt sugallva, hogy a történelem első amerikai származású pápája neki (mármint Trumpnak és az ő befolyásának) köszönheti a posztját. Leó ellenben viszonylag sokat foglalkozik Trumppal – nem kifejezetten dicsérőleg.

Donald Trumpnak jelenleg egyetlen működőképes politikai projektje van: a menekültek és menekültnek látszó amerikaiak összefogdosása és deportálása (mármint amennyiben az állami embervadászatot hajlandóak vagyunk politikai projekten tekinteni). Időnként mutat életjeleket a vámpolitika is, de az USA költségvetési hiányát nem sikerült vele csökkenteni, az inflációt viszont egyértelműen növeli – ez nem pont ugyanaz, amit az elnök ígért. Marad hát a migránsüldözés; a népszerűségét rohamtempóban veszítő trumpizmus immár legalább olyan mértékben erre az egy lapra tesz fel mindent, ahogy Orbánék – a menekülttéma hazai ki- és az ukrángyűlölet befulladása után – a rezsirettegtetésre.

Leó pápa ugyanakkor finoman szólva nem híve Trump menekültpolitikájának, és az ellenérzéseit nem is titkolja. Először szeptemberben nyilatkozott úgy, hogy a migránsokkal szembeni boszorkányüldözés nem egyeztethető össze a katolikus egyház életvédő tanításával. Októberben felszólította az USA püspöki konferenciáját, hogy lépjenek fel határozottan az egyébként többnyire latin ajkú (és többségében katolikus) bevándorlók sanyargatása ellen, apostoli buzdításában pedig úgy fogalmazott „minden elutasított migráns maga Krisztus, aki közösségeink ajtajain kopogtat”. Néhány napja még egyértelműbbé tette: a keresztény hit szerint végül mindannyiunkat aszerint fognak megítélni, hogyan bántunk a hozzánk forduló menedékkérőkkel.

A Magyar Nemzet és a Nézőpont közös projektjének van azonban más tanulsága is. Egyrészt a jövőt éríntő, hihető pozitív üzenetek híján a Fidesz a veszteségminimalizálásra koncentrál, és megpróbálja körbeárkolni a megmaradt, elszivárgó szavazótáborát. Másrészt pedig, attól hogy valaki ugyanazt gondolja a menekültekről, mint Trump meg Orbán, még nem lesz feltétlenül jó keresztény – sőt.