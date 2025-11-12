Karácsony Gergely nem vesz részt Barabás Richárd és Cseh Katalin új pártjának szervezésében

Karácsony Gergely;pártalapítás;Barabás Richárd;Cseh Katalin;

2025-11-12 16:56:00 CET

Előzőleg Magyar Péter vélt összefonódást felfedezni a főpolgármester stábja és az új politikai szervezet között.

Karácsony Gergely sem új párt szervezésében, sem annak politikai akcióiban, sem egyetlen párt 2026-os országgyűlési választási kampányában nem vesz részt. A főpolgármester a következő 5 hónapban is Budapest ügyeivel foglalkozik – ezt a főpolgármester stábja közölte a Magyar Hang megkeresésére.

A téma azt követően merült fel, hogy a Párbeszéd társelnöke, Barabás Richárd bejelentette, hogy új formációt hoz létre a választásokra, a momentumos Cseh Katalin pedig csatlakozott hozzá (őt a Momentum gyorsan ki is zárta a soraiból).

Magyar Péter ezt követően kommentharcba keveredett a főpolgármesterrel, miután a Tisza Párt elnöke közölte, hogy őt sejti az új formáció mögött. „Hallom Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat. Mesterházy Ernő is back...” - fogalmazott Magyar a 444 cikke alatti kommentszekcióban, mire a városvezető azonnal kontrázott: „ez hazugság, ami egy telefonnal is tisztázható lett volna, mert a telefont beszélgetésre is lehet ám használni, nem csak kommentelésre”.

Karácsony Gergely stábja a Magyar Hangnak leszögezte, a főpolgármester továbbra is tartja azt a meggyőződését, hogy Budapest érdeke a kormányváltás. „Az, hogy a jelenlegi Budapest-ellenes sarcpolitikát 2026 után felváltsa a fővárost és az önkormányzatokat támogató demokratikus kormányzás” - jelezte a közlemény, hozzátéve, a főpolgármester a maga eszközeivel tesz a választások tiszta, demokratikus lebonyolításáért, és a minél magasabb arányú budapesti részvételt ösztönzi.

Barabás Richárd bejelentését Magyar Péter eredetileg úgy kommentálta: „Tudtuk, hogy jönni fog Orbánék megrendelésére az új párt, hogy elvigyetek 1-2 %-ot a rendszerváltást óhajtó millióktól… Van egy rossz hírem számotokra, létrehozhattok akár 100 új pártot is a magyarok megosztására, nem fogtok sikerrel járni. A magyar emberek ítéletet mondanak felettetek (is) jövő áprilisban”.