Azonnali hatállyal kizárja Cseh Katalint a Momentum Mozgalom

kizárás;Momentum;Cseh Katalin;

2025-11-12 13:57:00 CET

Bedő Dávid frakcióvezető közölte, politikailag és emberileg is csalódott Cseh Katalinban, amiért csatlakozott Barabás Richárd új politikai formációról szóló projektjéhez. Maga Cseh Katalin még a kizárása előtt a Népszavának azt mondta, nem akar kilépni.

Azonnali hatállyal kizárja soraiból a Momentum Cseh Katalint - jelentette be Bedő Dávid, a párt frakcióvezetője a Facebookon, reagálva arra, hogy a korábbi EP-képviselő és jelenlegi országgyűlési képviselő csatlakozott a párbeszédes Barabás Richárd új politikai kezdeményezéséhez, amely indulni akar a 2026-os parlamenti választáson.

Az ellenzéki politikus bejegyzésében közölte, „végtelenül csalódott mind emberileg, mind politikailag” Cseh Katalinban. „Felfoghatatlan számomra, hogy tizenöt év Fidesz-uralom után, amikor végre valós esély nyílik arra, hogy kormányt és rendszert váltsunk, valaki miért dönt úgy, hogy ebben a történelmi pillanatban új politikai formációt alapít és elindul a választásokon” - írta.

Bedő Dávid úgy folytatta, döntésével Cseh Katalin szembement mindazzal, amiért közösen küzdöttek. „Ezért a mai napon azonnali hatállyal kizárjuk a pártból, és felszólítjuk, hogy adja vissza parlamenti mandátumát, hiszen az a mandátum nem egyéni ambíciókat, hanem a kormányváltás ügyét kell, hogy szolgálja” - zárta bejegyzését.

A gyors döntést a párt Facebook-oldala is megerősítette, hangsúlyozva, az elnökség a kizárás mellett döntött, miután a Momentum politikájával szembemenve csökkenti a 2026-os kormányváltás esélyét. „Mandátumát azért kérjük vissza, mert a Momentum minden erőforrását a kormányváltásra kívánja fordítani, és úgy ítéljük meg, hogy ha ez a mandátum Cseh Katalinnál maradna, akkor nem ezt a célt szolgálná. Csalódással és sajnálattal vettük tudomásul, hogy Cseh Katalin ezt az utat választja” - fogalmazott az ellenzéki párt.

Még a kizárása előtt beszéltünk Cseh Katalinnal, aki úgy nyilatkozott, ő következetesen ugyanazokért az értékekért küzd ebben az új projektben, amiért a Momentumban küzdött. – Szerintem fontos, hogy ez az értékajánlat megjelenjen a választásokon, hozzátesz a kormányváltáshoz, és egy listás kampánnyal ez elérhető – jelentette ki kollégánk kérdésére a politikus.

A „listás kampány” mibenlétéről, az egyéni jelöltjeik számáról egy holnapi újabb bejelentésig nem kívánt nyilatkozni, ahogy arról sem, hogy követik-e őt az új formációba más momentumosok. Azt viszont a volt EP-képviselő elárulta a Népszavának, bár a Momentum reggel azt írta, nélküle folytatják, ő maga leszögezte, hogy nem lépett ki a pártból, és nem is tervez ilyet. – Ez csupán azt jelenti, hogy új jelölőszervezettel indulok a választáson – mondta.