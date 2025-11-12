Kiderült, kik ülnek az X-Faktor mentori székeibe

Megvan az X-Faktor új évadának zsűrije - értesült a Blikk. Azt már eddig is lehetett tudni, hogy Tóth Gabi és Gáspár Laci is vállalta a mentorkodást, ősztől pedig melléjük szegődik ByeAlex és Puskás Peti is, ezzel megalapítva minden idők legfiatalabb magyar X-Faktor zsűrijét.