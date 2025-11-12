Szerinte nem nyert vele sokat a rendőrség, és egyértelmű, hogy nem ő Escobar.
A zenész szerint rossz, ha az országban listázzák, megbélyegzik a szabadelvű előadókat. Állítja, kifogásolt dala kritikus, de hazafias.
Szokatlan módon, indoklás nélkül törölte a Szent István-napi programból ByeAlex és a Slepp, valamint a Margaret Island zenekarok fellépését a szervező Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség.
Megvan az X-Faktor új évadának zsűrije - értesült a Blikk. Azt már eddig is lehetett tudni, hogy Tóth Gabi és Gáspár Laci is vállalta a mentorkodást, ősztől pedig melléjük szegődik ByeAlex és Puskás Peti is, ezzel megalapítva minden idők legfiatalabb magyar X-Faktor zsűrijét.
Ákos és ByeAlex albuma, Rúzsa Magdi Szerelem című dala is jelölt az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában a Fonogram - Magyar Zenei Díjra. A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége elismeréseire jelöltek névsorát 18 kategóriában tették közzé, a díjátadó gála június 1-jén lesz az Akvárium Klubban.