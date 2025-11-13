Az Orbán-kormány rendelete szerint ezentúl a keresztény kultúrán alapuló értékrendet kell érvényesíteni az óvodákban

óvoda;Magyar Közlöny;óvodák;

A döntés csütörtöktől az összes óvodára érvényes.

„Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. melléklet III. »AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI« fejezet, »Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés« alcím 3. pontjában az »a kulturális értékek« szövegrész helyébe az »a keresztény kultúrán alapuló értékrend« szöveg lép” – mint azt a hvg.hu észrevette, ez áll egy szerda este megjelent kormányrendeletben.

Az érintett mondat jelenleg így szól: „Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.” Ebben a szövegrészben történik a változtatás.

A jogszabály címe egyébként A TB-kiskönyv megszüntetésével kapcsolatos végrehajtási szabályok megállapításáról és egyes egészségbiztosítási és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról. Bevezetője szerint egyebek közt „kiemelt cél az egészségügyi ellátások színvonalának emelése és ehhez az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javítása”, és ezt egészíti ki az óvodai nevelési program új eleme. A portál összefoglalója szerint a rendelet

arról is szól, hogy milyen iratokat kötelező ezentúl digitális formában benyújtani,

módosítja a természetes haláleset definícióját,