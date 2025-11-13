Súlyos alultápláltság vezetett a tarnazsadányi csecsemő halálához, az anyát gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolja az ügyészség

csecsemőhalál;vádemelés;gondatlanságból elkövetett emberölés;alultápláltság;Tarnazsadány;

2025-11-13 09:19:00 CET

A vádirat szerint a gyermekvédelmi szakemberek többször felhívták az asszony figyelmét a szükséges teendőkre.

Súlyos alultápláltság és elhanyagoltság miatt halt meg 2023 őszén egy öthónapos tarnazsadányi kislány – ez derült ki a rendőrségi nyomozásból, amelyet követően a Heves megyei Főügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt vádat emelt az anya ellen.

Az esetről korábban helyszíni riportban számoltunk be, megszólaltatva az anyát és a nagymamát is, akik tagadták, hogy nem törődtek volna a gyerek fejlődésével. A törékeny kislány, Evanzselin a nevét a népszerű Nanny McPhfee, a varázsdada című film egyik szereplőjéről kapta, akinek sorsa a szegénységből fordult a boldogságba. A család szerint a baba az első hónapban szépen fejlődött, még három kilogramm felé is felment a súlya – mondják. Az anyatejes táplálása azonban nem tartott túl sokáig, 3-4 hét után az anyukának, ahogy ő fogalmazott „begyulladt a csecse”, és már nem tudta szoptatni a csecsemőt. Először forralt bolti tejjel próbálkoztak, de mivel azt kihányta a gyerek áttértek a tápszerre.

A vádiratból kiderül: a fiatal nő harmadik gyermeke a gyöngyösi kórházban, koraszülötten, kis súllyal született 2023 júniusában. A szülés utáni vizsgálatokon az anya egyáltalán nem, míg a védőnői tanácsadásokon csak többszöri figyelmeztetés után jelent meg a kisbabával. Eleinte anyatejjel táplálta az újszülöttet, aki azonban nem gyarapodott megfelelően. A védőnő és a háziorvos tápszeres táplálást javasolt, azonban az anya a figyelmeztetések ellenére több héten keresztül – az ilyen életkorban ellenjavallt – tehéntejet adott a csecsemőnek, akinek emiatt a súlyfejlődése elmaradt.

A gyermekvédelmi szakemberek többször felhívták a vádlott figyelmét a szükséges teendőkre, továbbá a tápszerek felíratásában, kiváltásában, valamint az orvosi vizsgálatok megszervezésében is segítették. Ám a nő nem minden esetben íratta fel a tápszert, illetve annak kiváltásával kapcsolatos gondjait sem jelezte. Az elégtelen táplálás következtében az öt hónapos csecsemő súlygyarapodása megállt, illetve visszaesett, majd a kisbaba alultápláltság miatt meghalt.

Mindez azért alakult ki, mert az anya a baba gondozását nem a tőle elvárható módon végezte, így a főügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt emelt vádat a fiatal nővel szemben.