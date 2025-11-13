Adatszivárgás? A Tisza Párt felelőtlenségéről van szó

kormányinfó;

2025-11-13 11:01:00 CET

A kormánypárti Hír TV-nek a tiszás adatszivárgásról Gulyás Gergely azt mondta, nem kérdés, hogy tömeges jogsértés történt, szerinte a Tisza Párt felelőtlenségéről van szó, amely ukrán adminisztrátorokkal együttműködve vezetett be egy olyan rendszert, amely nem garantálja az adatok biztonságát.

A ByeAlexnél tartott drograzzia is szóba került, Gulyás Gergely elmondta, akik bármilyen szempontból példaképek lehetnek a fiataloknak, azoknak el kell utasítaniuk a kábítószert.