A pénzügyi védőpajzs egyelőre csak egy elvi lehetőség

kormányinfó;

2025-11-13 11:02:00 CET

Az ATV kérdésére Gulyás Gergely közölte, van egy világos hatásköri megosztás az Orbán-kormány és a főváros közt. Ők nem kívánják a főváros hatásköreit gyakorolni, ha nem tudják ezt ellátni, világosan mondják el, akkor segítenek Budapestnek.

Ami a pénzügyi védőpajzsot illeti, az ATV azt firtatja, mi lehet az első eleme, nyilvánosak lesznek-e a kondíciók. Gulyás közölte, pillanatnyilag Magyarországnak nincs erre szüksége. Technikai kérdés, milyen formában akarják ezt megoldani, és ha ilyen államközi megegyezés létrejön, szinte biztosan nyilvános adatnak minősül. Nincs preferenciasorrend, mert egyelőre elvi lehetőségről van szó.