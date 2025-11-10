Bod Péter Ákos az Orbán-Trump védőpajzsról: Olyankor szoktak ilyen megoldásokhoz fordulni, amikor válság van

válság;Orbán Viktor;Bod Péter Ákos;Donald Trump;uniós pénzek;

2025-11-10 05:30:00 CET

A volt MNB-elnök szerint valutacsere-megállapodásról lehet szó, amelyet jellemzően válságközeli helyzetben lévő országok alkalmaznak. Hozzátette, amíg az uniós források ingyen vannak, addig ezt kamatostul vissza kell majd fizetni az amerikaiaknak.

„Ha most nincs brüsszeli pénz, akkor van amerikai pénz” – jelentette ki Orbán Viktor a Donald Trumppal folytatott washingtoni találkozója után. A kormányfő Magyarországra tartó repülőútján arról beszélt, hogy egy olyan pénzügyi pajzsról is megállapodott az amerikai elnökkel, amely szerinte a befagyasztott uniós források alternatívája is lehet.

A Válasz Online információi szerint egy úgynevezett valutacseréről lehet szó, ami hozzájárulhat a forint erősödéséhez, de hitelként is le lehet hívni. A lap úgy tudja, az argentin-amerikaihoz hasonló devizacsere-megállapodást köthetett Orbán Viktor és Donald Trump pénteken Washingtonban.

„Az, hogy Magyarországon a magyar valutát meg lehet támadni, hogy a magyar költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, hogy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet fojtogatni – ezt el lehet felejteni. Ennek vége van. Ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk” – fogalmazott a miniszterelnök a repülőn.

A konstrukció lényege, hogy az amerikai jegybank egy bizonyos összegért forintot, a Magyar Nemzeti Bank pedig dollárt vesz, amelyet egymásnál tartalékolnak

– fejtette ki Bod Péter Ákos az RTL Híradó érdeklődésére. A volt jegybankelnök szerint ezt akkor szokták alkalmazni, amikor egy ország válságban, vagy ahhoz közeli állapotban van. „Olyankor szoktak ilyen megoldásokhoz fordulni, amikor válság van, vagy a válság árnyéka vetül ránk” – mondta.

Bod Péter Ákos azzal érvel, hogy a devizacsere nem helyettesítheti az uniós forrásokat, mert azok ingyen vannak, ez a pénz viszont csak kamatostul hívható le.

Magyar Péter is reagált a hírre, azt hangoztatva, hogy Egyesült Államok lesz Orbán Viktor új Nemzetközi Valutaalapja. „A guruló dollárok ezek szerint nem az ellenzékhez, hanem Orbán Viktorhoz érkeznének. Szerintünk minden magyar embernek az az érdeke, hogy az uniós forrásokat hazahozzuk. Azt pedig csak úgy lehet hazahozni, ha lezárjuk az Orbán családhoz köthető, gigaméretű korrupciót” – fogalmazott a csatorna híradójának a Tisza Párt elnöke.