Gulyás Gergely szerint az Orbán-kormány hivatalos úton tisztázza a Trump-adminisztrációval, mennyi időre vonatkozik a teljes szankciómentesség

Az amerikai szankciók alóli mentesség időkorlátjáról azt mondta: minden jelenlévő szerint teljesen egyértelmű volt, hogy ez időkorlát nélküli. Ez az irányadó, minden esetleges félreértést hivatalos úton is tisztázni fogják. Ez azt jelenti, hogy a napokban Szijjártó Péter megkeresi az amerikai külügyminisztert.
