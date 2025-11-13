Gulyás Gergely szerint az Orbán-kormány hivatalos úton tisztázza a Trump-adminisztrációval, mennyi időre vonatkozik a teljes szankciómentesség

kormányinfó;

2025-11-13 11:28:00 CET

Az amerikai szankciók alóli mentesség időkorlátjáról azt mondta: minden jelenlévő szerint teljesen egyértelmű volt, hogy ez időkorlát nélküli. Ez az irányadó, minden esetleges félreértést hivatalos úton is tisztázni fogják. Ez azt jelenti, hogy a napokban Szijjártó Péter megkeresi az amerikai külügyminisztert.

Utóbbi egyébként az a Marco Rubio, aki a Trump-adminisztráció nevében szerdán a G7-országok hamiltoni külügyminiszteri találkozója után újra kijelentette, hogy a szankciómentesség egy évre szól.