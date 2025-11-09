A Fehér Ház megerősítette, hogy csak egy évre kap teljes szankciómentességet az Orbán-kormány az orosz energiahordozók miatt

Orbán-kormány;Magyarország;Egyesült Államok;Fehér Ház;Orbán-Trump 2025;

2025-11-09 15:03:00 CET

A magyar kabinet ezzel szemben kitart amellett, hogy korlátlan határidejű teljes szankciómentességről van szó.

Miközben az Orbán-kormány azt bizonygatja, hogy Magyarország korlátlan időre kapott szankciómentességet a Trump-adminisztrációtól az orosz kőolaj- és földgázimportra, a Fehér Ház most a Telex kérdésére cáfolta ezt, közölve, hogy csak egy évről van szó.

Mint ismert, a magyar miniszterelnök pénteken, a Donald Trumppal folytatott találkozója után állt a nyilvánosság elé azzal, hogy Magyarország általános, időbeli korlát nélküli teljes szankciómentességet kapott az ügyben. Utána a Reuters, a CNN és a BBC is a Trump-adminisztrációra, egy fehér házi tisztviselőre hivatkozva írta meg, hogy van határidő, mégpedig egy év, amire válaszul Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter álhírnek minősítette azt, hogy Orbán Viktor bejelentésétől eltérően csak egy évre kapta volna meg a teljes szankciómentességet Magyarország az orosz kőolaj és földgázvásárlás tilalma alól. „A miniszterelnök világosan beszélt. Megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel. Nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat, korlátlan ideig. Aki ezzel ellentételeset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, akik ott voltunk” - jelentette ki. Orbán Viktor pedig szintén arról beszélt, „az amerikai elnök azt mondta, az úgy lesz, hogy határidő nélkül mentesítik Magyarországot t az amerikai szankciók alól, amelyek a Török Áramlatot, illetve a Barátság-olajvezetéket sújtották volna.

A Telex kérdésére azonban a Fehér Ház egyik tisztviselője szintén azt a válasz adta, hogy - szemben a magyar kormányzati kommunikáció állításával - Donald Trump egy évre mentette fel Magyarországot az orosz kőolaj és földgáz vásárlására vonatkozó amerikai szankciók alól.

Elképzelhető – fűzhetjük hozzá –, hogy történt a két fél között valamiféle félreértés, a kormányzati beszámolók alapján ugyanis úgy tűnik, hogy csak egyfajta szóbeli megállapodás történt, amely egyelőre nincs lepapírozva.