Orbán Viktor megint nem találta el az igazságot, csak egy évre kapott teljes szankciómentességet Donald Trumptól

Orbán-Trump 2025;

2025-11-08 08:37:00 CET

A magyar miniszterelnök pénteken még általános, időkorlát nélküli mentességről beszélt.

Orbán Viktor bejelentésétől eltérően csak egy évre kapta meg a teljes szankciómentességet Magyarország az orosz kőolaj és földgázvásárlás tilalma alól az Egyesült Államoktól – derül ki a Reuters cikkéből. A brit hírügynökség a Trump-adminisztráció egyik tisztviselőjére hivatkozva írt erről, aki hozzáfűzte, a teljes szankciómentesség fejében az Orbán kormány vállalta azt is, hogy 600 millió dollár (átszámítva 200 milliárd forint) értékben cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége ezen kívül sajtóközleményben számol be egy 114 millió dolláros fűtőelem-vásárlásról és egy 700 millió dolláros tudományos megállapodásról is, ami azt jelenti, hogy Orbán Viktor egy 468 milliárd forintos ígéret fejében kapta meg egy évre a teljes szankciómentességet.

Mindez azért figyelemre méltó, mert Orbán Viktor a Donald Trumppal folytatott pénteki fehér házi találkozója után azzal állt a nyilvánosság elé egy rendkívüli sajtótájékoztatón, hogy Magyarország a Török Áramlat földgázvezeték és a Barátság kőolajvezeték esetében is teljes szankciómentességet kapott – Nincs olyan szankció, amely Magyarország ellátását korlátozná vagy drágábbá tenné. Ez egy általános, időbeli korlátozás nélküli mentesség – fűzte hozzá a magyar miniszterelnök. (Az Orbán Viktor Facebook-oldalán is vetített péntek esti élő közvetítésben 3 perc 28 másodpercnél kezdődik és 4 perc 2 másodpercnél r véget az erről szóló bejelentés.)

Az Orbán-kormány minden kockázat ellenére ragaszkodik a Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimje által biztosított kőolajhoz és földgázhoz, a háború kitörése óta Magyarország 9,1 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget utalt Oroszország energiahordozóiért. Ennek jelentős részéből a Putyin rezsim az Ukrajna elleni háborút finanszírozza, az Európai Unió és most már az Egyesült Államok is elvárja, hogy Magyarország váljon le az orosz energiahordozókról.

Magyarország azok alól az amerikai szankciók alól kapott egy évre teljes mentességet, amelyek a két orosz kőolajipari óriást, a Rosznyeftyet és a Lukoilt sújtják.

Egy IMF jelentés szerint Magyarország 2024-ben a kőolajszükséglete 86, a földgázigénye 74 százalékát orosz forrásokból fedezte, a leválás a GDP 4 százalékát kitevő veszteséget is jelenthetne. Az Orbán-kormány hivatkozik is erre a dokumentumra, amikor az orosz energiahordozók mellett érvel, aminek a szépséghibája csak az, hogy az IMF a rezsicsökkentés megszüntetésére is javaslatot tesz.