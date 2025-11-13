nyomozás;legfőbb ügyész;büntetőeljárás;igazságügyi szakértők;Kanász-Nagy Máté;újdörögdi baleset;

2025-11-13 12:52:00 CET

Legfőbb ügyész: Elkészült az újdörögdi baleset egyesített igazságügyi szakvéleménye

A megállapítások egyelőre nem ismertek, de azok alapján dönt majd az eljáró nyomozó főügyészség, hogy ki lehet a felelős azért a balesetért, amelyben egy nő mindkét kezét elvesztette kézigránátdobás közben a köztisztviselőknek hirdetett önkéntes honvédségi gyakorlóprogramon.