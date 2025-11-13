Legfőbb ügyész: Elkészült az újdörögdi baleset egyesített igazságügyi szakvéleménye

A maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő eljárásban az egyesített igazságügyi szakértői vélemény elkészült. A nyomozó főügyészség a szakvélemény és a nyomozás során beszerzett egyéb bizonyítékok értékelését követően fog dönteni az eljárás további menetét illetően – válaszolta csütörtökön Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Kanász-Nagy Máté független országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére. Az ügyészségi portálon megjelent levélváltásból kiderül, az ellenzéki politikus az október végén beadott dokumentum szerint már hatodszorra kérdezte meg az ügyészi szervezet vezetőjét, hogy hol tart a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén a súlyos sérüléssel járó tragédia ügyében folytatott büntetőeljárás.
Kanász-Nagy Máté emlékeztetett, hogy éppen az egyesített szakértői vélemény készítői kérelmére augusztusban hosszabbították meg az előterjesztés határidejét, amely tovább nem hosszabbítható. Lapunk a tragédia óta rendszeresen követi a fejleményeket, már nyolc hónapja nincs gyanúsítja az ügynek. Az egyesített szakértői vélemény tartalmáról a legfőbb ügyész nem adott tájékoztatást.Újdörögdi baleset: öt hónap után sincs gyanúsított
Az újdörögdi baleset március végén történt. Egy 29 éves, Miniszterelnökségen dolgozó nő mindkét kezét elvesztette a köztisztviselőknek hirdetett önkéntes honvédségi gyakorlóprogramon, miután felrobbant a tenyerében egy éles kézigránát dobógyakorlat közben, a kiképzője is megsérült a balesetben. Július elején annyit lehetett tudni, hogy a gránátbalesetet igazságügyi szakértők bevonásával vizsgálják – az ő szakvéleményük után derülhet ki a felelős személye.Újdörögdi baleset: négy hónap után sincs gyanúsított, igazságügyi szakértők bevonásával zajlik a vizsgálatLezárult a honvédségi vizsgálat az újdörögdi baleset ügyében, egyelőre nincs felelősSúlyos baleset történt Újdörögdön, kormánytisztviselő tenyerében robbant gránát, mindkét kezét elvesztette