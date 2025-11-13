Az igazság fontosabb vagy a költség?

Az igazságügyi szakértők legutóbb néhány hete, az úgynevezett Rezesova-ügyben kerültek a figyelem előterébe. Elsősorban amiatt, mert etikai kérdéseket is felvetett az egyik szakvélemény készítőjének hozzáállása. A hatóságok szakértelmét pótolni hivatott testület azonban számos más gonddal is küzd - ami az igazságszolgáltatás hatékonyságát is érintheti. Némiképp rendhagyó az interjú dr. Lovász Zoltánnal, az Igazságügyi Szakértői Kamara elnökével.