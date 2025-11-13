A megállapítások egyelőre nem ismertek, de azok alapján dönt majd az eljáró nyomozó főügyészség, hogy ki lehet a felelős azért a balesetért, amelyben egy nő mindkét kezét elvesztette kézigránátdobás közben a köztisztviselőknek hirdetett önkéntes honvédségi gyakorlóprogramon.
Az ügyben maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indult eljárás, ám az továbbra is felderítési szakaszban van, négy hónap után sincs gyanúsított.
Az Országos Rendőr-főkapitányság közölte, hogy kénytelen a költségvetési források üteméhez igazítani a számlák kifizetését.
A vádlott egy pszichiátriai osztályt vezetett, és egy tehetős apának segítve, egy kiskorúval szemben meg sem történt szexuális zaklatás bebizonyítására próbálta rávenni kollégáját, az édesanya befeketítése érdekében.
Az igazságügyi szakértők legutóbb néhány hete, az úgynevezett Rezesova-ügyben kerültek a figyelem előterébe. Elsősorban amiatt, mert etikai kérdéseket is felvetett az egyik szakvélemény készítőjének hozzáállása. A hatóságok szakértelmét pótolni hivatott testület azonban számos más gonddal is küzd - ami az igazságszolgáltatás hatékonyságát is érintheti. Némiképp rendhagyó az interjú dr. Lovász Zoltánnal, az Igazságügyi Szakértői Kamara elnökével.
Jogosnak tartja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a néhány napja bérlethamisítás-gyanúval fogdába vitetett idős hölggyel szembeni intézkedést, amely óriási felháborodást okozott.