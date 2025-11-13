A 444 azt kérdezte, hogy a mostani volt-e minden idők legtöbb résztvevőjével megtartott Békemenete Nem tudom rangsorolni a Békemeneteket, nagyon sokat voltak, számháborúban nem veszek részt - hangzott a válasz.
2025-11-13 11:52:00 CET
A HÉV-rendészek még a rendőrséget is kihívták, amikor a MKKP önkormányzati képviselője éppen végrehajtotta volna a kerületben meghirdetett részvételi költségvetésen nyertes pályázatot.