kormányinfó;

Minden idők?

A 444 azt kérdezte, hogy a mostani volt-e minden idők legtöbb résztvevőjével megtartott Békemenete Nem tudom rangsorolni a Békemeneteket, nagyon sokat voltak, számháborúban nem veszek részt - hangzott a válasz.

A HÉV-rendészek még a rendőrséget is kihívták, amikor a MKKP önkormányzati képviselője éppen végrehajtotta volna a kerületben meghirdetett részvételi költségvetésen nyertes pályázatot.