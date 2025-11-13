kormányinfó;

2025-11-13 11:53:00 CET

Ami a tiszás adatszivárgást illeti, elfogadható, hogy egy párt politikusa elmegy egy ellenzéki aktivista háza elé videót forgatni? Gulyás Gergely közölte, nem jutott eszébe, hogy ilyet tegyen. De szerinte az igazi botrány nem ez, hanem az, hogy ha valaki úgy kér adatokat, hogy azok biztonságát nem tudja garantálni.

A volt szocialista Fürst György ügyéről közölte, biztosan nem az Orbán-kormány hibázott, a letartóztatásról a bíróság dönt, nem a kormány. Arra, valóban tiszta erkölcsi bizonyítványt adtak-e ki, azt válaszolta, a részleteket nem ismeri, utána néz.