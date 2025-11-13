Az EU csak olyanoknak ad pénzt, akik gyűlölik az Orbán-kormányt

kormányinfó;

2025-11-13 12:10:00 CET

A Telex következett Marco Rubio amerikai külügyminiszter közelmúltbeli nyilatkozatával, amelyben a tárcavezető megerősítette, hogy egy évre szól a szankciómentesség. Az amerikai külügyből ilyen-olyan nyilatkozatok jönnek Gulyás szerint, de szerinte a tárgyalásokon egyértelműen arról volt szó, hogy nincs időkorlát.

A kérdésre, hogy hogyan viszonyul a szuverenitáshoz az, hogy a kínai hitellel kapcsolatban azért nem ad ki információkat a magyar állam mert a kínai állam nem járul hozzá, azt mondta, hogy az Orbán-kormány a megállapodáskor gazdasági szempontokat nézett, még akkor is, ha az a magyar jogrend szempontjából problémás, de ha majd a Kúria is úgy dönt, hogy ki kell adni az adatokat, akkor nincs mit tenni.

Honnan veszi az Orbán-kormány, hogy Ukrajnában vannak a Tisza Világból kiszivárgott adatok? - teszi fel a kérdést a lap. A miniszter sajtóban megjelent hírekre hivatkozott. A lap ezek után felvetette, hogy orosz szervereken kötöttek ki a 2017-es nemzeti konzultáció adatai, a Yandex kódja futott az oldalon, amely megosztja adatait az FSZB-vel. A miniszter tagadta, hogy Oroszországba kerültek volna az adatok.

A magyar külügyet ért 2021-es orosz hackertámadást is szóba hozta a lap, amelynek a felvetésére a tárcavezető úgy válaszolt, hogy aki adatokat gyűjt, annak szerinte különös felelőssége van arra vonatkozóan, hogy az adatokat meg is tudja védeni. A miniszter elmondta, természetes, hogy vannak állami adatgyűjtések, szerinte más az, amikor valaki „külön szándékkal” gyűjt adatot.

Folyik egy nemzetbiztonsági vizsgálat, a nemzetbiztonsági szervek adnak majd tájékoztatást róla - mondta Gulyás, mire a lap ismét felidézi, hogy a kormánypropaganda zaklatja az adarszivárgás tiszás áldozatait, a vádolt Ukrajna részéről nem történt ilyen.

A Telex az ukránozás újabb logikai bukfencére hívja fel a figyelmet, mire a miniszter azt mondta, olyan állítás nem volt, hogy az ukránok törték volna fel a Tisza-applikációt, de szerinte ami a sajtóban elhangzott, az logikus. A kormány nem tudja, ki törte fel az applikációt - ismételte meg.

Arról, hogy Orbán Viktor megvádolta a Telexet azzal, hogy az újságírói „megbízást teljesítő, fogott emberek”, a Telex megkérdezte Gulyás Gergelyt, hogy tud-e bármi olyasmiről, ami ellentmond a saját nyilvános beszámolójuknak. Nem tudott ilyet mondani. Ha az EU-ból jön tíz százalék alatti pénz az külföldi finanszírozás? - konkretizálja a lap, mire a tárcavezető azt fejtegette, hogy az EU szerinte csak olyanoknak ad pénzt, akik gyűlölik az Orbán-kormányt.