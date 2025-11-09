Fidesz;térkép;adatszivárgás;propagandista;Tisza Párt;

A Pesti Srácok munkatársa elismerte, hogy napokkal korábban tudott a kiszivárogtatott tiszás adatbázis nyomán készült térképről, egy „haverja” dolgozott rajta

Ambrózy Áron meg sem próbálta tagadni az egészet, inkább azt hangsúlyozta személyeskedő stílusban, hogy az mennyire egyszerű munka volt.

Rácz András Oroszország-szakértő figyelt fel arra, hogy Ambrózy Áron, a Pesti Srácok propagandistája lényegében elismerte, hogy egy „haverjának” köze van ahhoz a térképhez, amely az illegálisan kiszivárogtatott tiszás adatbázis alapján készült.

„Haverom rádobta a térinformatikát a kiszivárgott bütyokbázisra (a bütyök egyike a Magyar Péterre használt gúnyneveknek a fideszes revolvermédiában - a szerk.). Arra jutott, hogy a pár pesti és budai választókörzet mellett a többnyire milliomosok által lakott agglomerációt is nem 60, hanem 70-80 százalékkal fogja elbukni a Fidesz, a térkép többi része meg kurvára narancssárga lesz. Kéri Laci bácsit várják az ATV stúdiójában, hogy ne értse” - írta Ambrózy Áron a Facebookon, november 4-én három nappal az előtt, hogy az első, térképre vitt Tisza-adatbázisról szóló hírek megjelentek volna.

Ambrózy Áron megjelent Rácz András erről szóló Facebook-posztja alatt megjelent a propagandista és ott sem tagadta a dolgot, helyette személyeskedésbe kezdett. „Az egyéni választókerületeket maga az applikáció tartotta nyilván, a megállapításokhoz pedig, hogy bizonyos evk-ban felül-, más evk-ban pedig alulreprezentáltak az applikációsok, elég volt ezt az egy oszlopot megvizsgálni. Az pedig nem törvénytelen, cserébe legalább nem több, mint kettő perc megcsinálni. Iratkozz be egy Excel-tanfolyamra!” - közölte, majd leügynöközte a szakértőt.

„Nos, immár magától Ambrózytól tudjuk, hogy az egyéni választókerületek alapján vizsgálta az adatbázist vagy ő, vagy a haverja” - állapította meg Rácz András.

Mint korábban beszámoltunk róla, az adatszivárgási ügy már több ízben is a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH) elé került. Egy részről hatósági ellenőrzést indítottak a Tisza Párttal szemben az adatok kezelése és szabad áramlása miatt, másrészt azt követően is vizsgálat indult, hogy a kormánypárti Mandiner az adatlopás nyomán listázni kezdte azokat a közéleti személyiségeket, értelmiségieket és újságírókat, akikről úgy tudják, hogy regisztráltak a Tisza Világ applikációban - akik közül többen ráadásul cáfolták is, hogy így tettek volna.

Az illegálisan kiszivárogtatott adatokról készült térképpel kapcsolatban a NAIH közölte, hogy „az eddig rendelkezésre álló információk alapján a hatóság szerint megalapozottan állítható, hogy az ismeretlen személy a személyes és különleges adatok felhasználásával bűncselekményt követett el, éppen ezért haladéktalanul szükséges annak törlése. Amennyiben a honlap nem kerül törlésre, akkor a hatóság a rendelkezésre álló jogi eszközök alkalmazásával fellép a honlap eltávolítása érdekében.” A szimpatizánsok hollétét mutogató térképet a kormánypárti Index, a Magyar Nemzet és az Origo is „promózni” kezdte, és bár a térképhez vezető URL egyik cikkben sem érhető el (legalábbis most már), a 24.hu felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Nemzet cikkében az „Itt lehet böngészni a térképet!” szöveg egyértelműen arra utalt, hogy korábban benne volt a link is.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az eset nyomán bejelentette, hogy feljelentést tesznek minden olyan sajtótermék ellen, amely a szimpatizánsaik adatait tartalmazó térképet leközölte.

