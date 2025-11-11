A választási kampány hajrájában készülhet el a Tisza Párt applikációjának adatvédelmi vizsgálata

mobilapplikáció;Péterfalvi Attila;Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;adatszivárgás;Tisza Párt;

2025-11-11 21:21:00 CET

Péterfalvi Attila NAIH-elnök szerint nem nehezedik politikai nyomás a hatóságra, hogy a választásokig elkészüljön az értékelés.

A keddi napon ment ki az a végzés a Tisza Pártnak, amely határidőket tűz ki egy helyszíni ellenőrzésre – mondta el az ATV Egyenes beszéd című műsorában a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke.

Péterfalvi Attila szerint most az a legfontosabb, hogy kiderüljön, mennyi adatot és hány személyt érinthet az ügy, valamint érdekesnek nevezte, miként kerülhettek nyilvánosságra az adatok. Kijelentette, hogy az adatkiszivárogtatás mindenképpen jogellenes, és több bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.

Az elnök arról is beszélt, hogy nehézkes a kommunikáció az ellenzéki párttal, mivel a Tisza Párt kihasználja az összes törvényi lehetőséget, hogy a legutolsó időpontban vehesse át a részére megküldött dokumentumokat. Kifejtette: elsődlegesen az adatkezelőtől várják az adatokat, a helyszíni vizsgálat célja pedig az, hogy objektív képet adjon. Hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt nyilatkozata az eljárásban csupán az ügyfél álláspontja, a hatóságnak viszont tényekre kell alapoznia döntését, ezért más bizonyítékokat is gyűjt. Hozzátette: ha a párt nyilatkozata nem megfelelő, a hatóság más módon szerzi be az információkat a történtek megállapításához.

Fontosnak tartja annak tisztázását is, hogy a sajtóban megjelent személyek közül ténylegesen hány ember adatát kezeli a Tisza Párt, mivel nem biztos, hogy akik az adatbázisban szerepelnek, azért kerültek oda, mert letöltötték az applikációt.

Péterfalvi Attila elmondta, hogy a NAIH-vizsgálat eredménye várhatóan február–március környékén születhet meg. Tagadta, hogy bármiféle nyomás nehezedne a hatóságra annak érdekében, hogy a választásokig elkészüljön az értékelés.

„A hatóság önállóan jár el, a hatóság független. Tudom, hogy vannak, akik ezt nem hiszik el, de hát az a helyzet, hogy ők nyilván minden politikai szemüvegen keresztül néznek. Én azt tudom mondani, hogy olyan még nem volt bíróság előtt se, hogy a hatóság alapvető adatvédelmi szakkérdésben veszített volna”

– fogalmazott Péterfalvi Attila.