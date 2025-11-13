Marco Rubio egyértelművé tette, hogy Magyarország egy évre kapott szankciómentességet

Egyesült Államok;szankciók;orosz gáz;Marco Rubio;Orbán-Trump 2025;

2025-11-13 13:00:00 CET

Gazdaságilag sokkoló lenne, ha azonnal le kellene válniuk – jelentette ki az amerikai külügyminiszter.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán a kanadai Hamiltonban, a repülőtéren tartott sajtótájékoztatót a G7-országok külügyminiszteri találkozója után, ahol újságírói kérdésre válaszolva részletesen beszélt Magyarország orosz energiára vonatkozó szankciómentességéről is – vette észre a Portfolio.

A kérdés arra vonatkozott, hogy az Egyesült Államok által kiadott mentesség határozatlan idejű vagy időben korlátozott-e. Rubio a lap szerint közölte, hogy az elnök döntése több részből áll. – Az atomerőmű esetében – folytatta –, amely már építés alatt áll, és amelyet orosz vállalat tervezett és épített, engedélyezzük a befejezést, mert azt akarjuk, hogy Magyarország energiában önálló legyen.

– Az olaj- és gázvezetékek esetében azonban egyéves hosszabbításról van szó, mivel gazdaságilag sokkoló lenne, ha azonnal le kellene válniuk. Ez az orosz export nagyon kis részét érinti, viszont a magyar import döntő hányadát, így a hozzáférés elvesztése komoly instabilitást okozna Magyarországon

– jelentette ki. Egyben hangsúlyozta, hogy Washington célja nem Magyarország szankcionálása, hanem az ország stabilitásának megőrzése az átmeneti időszakban, miközben az orosz függőséget csökkenteni kell.

Az Orbán-kormány mindeddig azt bizonygatta, hogy Magyarország korlátlan időre kapott szankciómentességet a Trump-adminisztrációtól az orosz kőolaj- és földgázimportra, annak ellenére is, hogy a Fehér Ház korábban már a Telex kérdésére is cáfolta ezt, közölve, hogy csak egy évről van szó.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón is többször megismételte, hogy a tárgyalásokon egyértelműen arról volt szó, az amerikai szankciók alóli mentességnél nincs időkorlát. Megjegyezte, ez minden jelenlévő szerint teljesen egyértelmű volt, ez az irányadó, az esetleges félreértéseket pedig hivatalos úton is tisztázni fogják. Ez szavai szerint azt jelenti, hogy a napokban Szijjártó Péter megkeresi az ügyben az amerikai külügyminisztert.