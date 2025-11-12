Felfüggesztették az ukrán igazságügyi minisztert

felfüggesztés;Ukrajna;igazságügyi miniszter;korrupciós ügy;

2025-11-12 10:32:00 CET

Herman Haluscsenko volt energiaügyi, majd igazságügyi miniszter az országban zajló korrupciós nyomozással összefüggésben függesztik fel tisztségéből.

Az ukrán kormány felfüggesztette tisztségéből Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert – jelentette be szerdán Julija Szviridenko kormányfő az országban zajló korrupciós nyomozással kapcsolatban.

„Ma reggel rendkívüli kormányülést tartottunk. Úgy döntöttünk, hogy Herman Haluscsenkót felfüggesztjük igazságügyi miniszteri tisztségéből” – derült ki a miniszterelnök Telegramon közzétett bejelentésből. A közlés szerint az igazságügyi miniszter feladatait Ljudmila Szuhak fogja ellátni, aki eddig a miniszter európai integrációs ügyekkel foglalkozó helyettese volt.

Az UNIAN ukrán hírügynökség azt írta, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SZAP) nyilvánosságra hozta az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető vállalat, az Enerhoatom részvénytársaságnál történt nagyszabású csalás résztvevőinek új hangfelvételeit, akik között „valószínűleg ott van” Herman Haluscsenko volt energiaügyi, majd igazságügyi miniszter is.

Haluscsenko úgy nyilatkozott, hogy a vizsgálat idejére történt felfüggesztése „civilizált és szabályos forgatókönyv”, hozzátéve, hogy jogi úton fog védekezni és álláspontját bizonyítani. „Teljesen egyetértek: politikai döntést kell hozni, és azután tisztázni a részleteket. Sem most, sem a jövőben nem fogok ragaszkodni miniszteri tisztségemhez” – ígérte.

A Kyiv Independent nyomán lapunk is beszámolt arról, hogy házkutatást tartott hétfőn az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) Volodimir Zelenszkij államfő korábbi üzlettársának ingatlanjaiban. A lap értesülései szerint Timur Mindics a hatósági akció előtt elmenekült. A NABU tájékoztatása szerint átfogó műveletet hajtanak végre az energiaiparban, a Különleges Korrupcióellenes Ügyészséggel együttműködésben.

Hozzátették, sikerült feltárni egy kiterjedt bűnszervezet működését, amely korrupciós rendszert tartott fenn, és ennek révén igyekezett ellenőrzése alá vonni több kulcsfontosságú állami vállalat tevékenységét. Ezen vállalatok között szerepel az Energoatom, amely Ukrajna állami atomerőműveit üzemelteti.Az ügyhöz kapcsolódóan házkutatást tartottak Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternél is, aki 2021 és 2025 között energiaügyi miniszterként dolgozott.