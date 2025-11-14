Gyorsított eljárásban utólag a környezetvédelmi engedélyt is megkapta a Bosnyák téri NER-es irodanegyed

Balázs Attila;Bosnyák tér;környezetvédelmi engedély; NER;Zenit Corso;

2025-11-14 18:37:00 CET

A két termálkút üzembe helyezési engedélye után utólag a környezetvédelmi engedélyt is megkapta a Bosnyák tér mögötti irodakomplexumot felépítő, majd az államnak 244 milliárdért eladó Bayer Construct Zrt.

A gyorsított eljárásban kiadott engedély indoklása szerint a szakkérdésben megkeresett Környezetvédelmi Hatóság nem talált kizáró okot a környezetvédelmi teljesítményértékelés során. Nem talált kifogást a vízügy, bár azt megállapították, hogy a felszín alatti víz állapota érzékeny. Levegővédelmi szempontok alatt csak az épületeket, mint légszennyező pontforrásokat vizsgálták, arról szó sem esik, hogy az érdemi tömegközlekedési fejlesztés nélkül felhúzott új negyed generálta autóforgalom óriási terhet jelent majd környezetének. Zajvédelmi szempontból meg még jobb is lett a helyzet. Mint írják: a Csömöri úton elvégzett burkolat felújítás és sávkorrekció, illetve a kiépített lámpás forgalomszabályozás miatt nappal 3,8 dB-lel csökkent a zajszint, de a Bosnyák utcában is kimutattak kismértékű zajcsökkenést az útburkolat felújításának és a lakóutca forgalomszabályozásának köszönhetően. Természetvédelmi kérdés nem merült fel, lévén itt nincs kijelölt országos védett terület. Így nem is volt, ami megakadályozta volna az engedély kiadását.

Erősen meglepő is lett volna, ha az Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal jó kapcsolatokat ápoló Balázs Attila által megvalósított projekt elbukott volna a hatósági eljáráson, amelyet a Fidesz-barát érzelmeit nem is titkoló Tarnai Richárd főispán vezette Pest megyei kormányhivatal bonyolított le. Főként, hogy az állam még félkészen megvette azt, hogy számos állami intézményt költöztessen ide. Már az idevezető út előrevetítette a sikert.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal már 2022-ben megállapította, hogy a beruházásnak nincs jelentős környezeti hatása, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását sem tartották szükségesnek. Csakhogy a Fővárosi Törvényszék tavaly felülbírálta a döntést és új eljárásra kötelezte a környezetvédelmi hatóságot. A kormányhivatalban kissé megcsúszhattak a dolgok, mert csak az idén jutottak el oda, hogy megkérdezzék a beruházót, hogy hol tart a beruházás. A Bayer Construct tulajdonában álló projekt cég a ZVK Development válaszul arról tájékoztatta a hatóságot, hogy a „Zugló Városközpont” projektnek már a II. és a III. üteme is 100 százalékos készültségű. Ilyen formán az előzetes hatásvizsgálatnak már nem sok értelme volt. Az elkészült beruházást ezért utólag, környezetvédelmi teljesítményértékelés keretében vizsgálta a hatóság. Az eljárás idén szeptemberben indult és szerdán zárult le.

A projektet eleve kiemelten közérdekűnek minősítette az Orbán-kormány, amivel gyakorlatilag szabad kezet adtak a csaknem 7 hektáros terület faltól falig való beépítéséhez. Az első ütemben a bevásárló utca, az irodákat rejtő főépület és egy lakóház épült. A következő két ütemben további három nyolc emeletes irodaházat húztak fel háromszintes mélygarázzsal, végül a Bosnyák utca felől is épült még három 6-7 emeletes épületet. A házak között sétány fut. Az eljárás nem akadályozta meg a működési engedély kiadását, így október közepén megnyílhatott Budapest új plázája. A 11 ezer négyzetméteres Zenit Corso üzlethelyiségeinek zöme már tavasszal bérlőre talált. A földszinten kisebb szolgáltatók és teraszos vendéglátóhelyek kaptak helyet, az első emeleten pedig a nagyobb üzletek.