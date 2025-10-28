A Bosnyák téri új negyed NER-közeli beruházójánál kötött ki Horváth Csaba

A volt MSZP-s politikus a Bayer Construct Zrt. hivatalos tárgyalódelegációjának tagjaként egyeztetett a XIII. és a XV. kerületi önkormányzatokkal. Horváth Csabát korábban azzal vádolták, hogy zuglói polgármesterként az önkormányzattal vitában álló Bayer érdekeit képviselte a kerületi beruházásnál.