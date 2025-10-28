A volt MSZP-s politikus a Bayer Construct Zrt. hivatalos tárgyalódelegációjának tagjaként egyeztetett a XIII. és a XV. kerületi önkormányzatokkal. Horváth Csabát korábban azzal vádolták, hogy zuglói polgármesterként az önkormányzattal vitában álló Bayer érdekeit képviselte a kerületi beruházásnál.
Csúnya harapófogóba került a Pest Vármegyei Kormányhivatal.
Nem hívták meg a kerület polgármesterét az új zuglói bevásárlóközpont mai átadására. Aligha véletlen, az önkormányzat perre készül a Tiborcz-barát beruházó ellen.