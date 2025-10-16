Beperli a Bosnyák téri új negyed NER-közeli beruházóját a zuglói önkormányzat

beruházás;per;Bosnyák tér;Tiborcz István;Bayer Construct;Rózsa András;Zenit Corso;területrendezés;

2025-10-16 05:50:00 CEST

Nem hívták meg a kerület polgármesterét az új zuglói bevásárlóközpont mai átadására. Aligha véletlen, az önkormányzat perre készül a Tiborcz-barát beruházó ellen.

Több hónapos tárgyalássorozat után sem sikerült megállapodni a Bosnyák tér mögött felépült hatalmas irodaházakkal telezsúfolt negyed beruházójával. A XIV. kerületi önkormányzatban már rakják össze a perindításhoz szükséges dokumentum-köteget, terveik szerint még az idén beadják a keresetet a 6,7 hektáros területen építkező Bayer Construct Zrt. ellen.

Rózsa András polgármester ugyanis hiába vette fel a tárgyalás fonalát a megválasztása után, egy év alatt sem sikerült tető alá hozni a területrendezési szerződést, a beruházó elhatárolódott. Ez már csak azért is furcsa, mivel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 244 milliárd forintot fizetett a Zugló központjában épült irodakomplexumért. A Hadházy Ákos által kiperelt szerződés szerint az állam a foglalón túl elvileg csak akkor fizethetett volna további vételárrészleteket a Bayer-csoportnak, ha ők megkötik a településrendezési szerződést a kerületi önkormányzattal. De ez a kitétel azóta állítólag kikerült a dokumentumból.

A beruházás Rózsa András szerint súlyos forgalmi terhelést jelent, ami jövőre érződik majd igazán, amikorra az adóhatóság, az Állami Számvevőszék, illetve különféle minisztériumi egységek beköltöznek az irodaházakba. A kerület nem végzett számításokat, de tudomása szerint a beruházó a jelenlegi hatszorosára becsülte a teljes foglaltság utáni forgalmi terhelést. Az utak – különösképpen a Thököly út - zsúfoltságát tovább fokozza majd az Újpalotára tervezett 3000 lakásos új negyed, amelyet szintén a Bayer Construct épít. A Szilas Liget építése, illetve a Bayer beruházásai ellen tiltakozó civilek éppen a Zenit Corso megnyitójára időzítve szerveztek tüntetést csütörtökre.

Mindezt súlyosbítja, hogy az új irodanegyed környékén közel 100 parkolóhelyet számoltak fel a terület rendezése során, amelyek hiánya már most érezhető például a Bosnyák téri piac forgalmának 10-15 százalékos visszaesésén. Az önkormányzat ezt úgy próbálta ellensúlyozni, hogy megnyitott két üresen álló foghíjtelket, ám ezek a polgármester megfogalmazása szerint zsebkendő méretűek, így alig valamivel több mint 30 autónak biztosítanak helyet egyszerre. Gondot okoz a vízelvezetés is, a környező utcákban már most hömpölyög a víz egy komolyabb esőzés idején. Rossz döntés volt szerinte a buszmegállókat a Rákospatak utcához tenni, de azt elismeri, hogy a tér és főként a mögötte lévő terület rendezettebbé vált, a köztér első ránézésre jó minőségben készült el.

Mindez azért is érdekes, mivel a beruházás környezeti hatásait most utólag tervezik értékelni. A Pest Vármegyei Kormányhivatal 2022-ben megállapította, hogy a beruházásnak nincs jelentős környezeti hatása, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása sem szükséges, de a határozatot tavaly megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék és új eljárás lefolytatására kötelezte a környezetvédelmi hatóságot. A Pest megyei kormányhivatal idén megkérdezte a beruházót, hogy hol tart a beruházás, amely arról tájékoztatta,

hogy a „Zugló Városközpont” projektnek már a II. és a III. üteme is 100 százalékos készültségű, így az előzetes hatásvizsgálatnak már nem sok értelme van.

A beruházást ezért környezetvédelmi teljesítményértékelés keretében vizsgálja a hatóság. Az eljárás idén szeptemberben indult. A projektet egyébként kiemelten közérdekűnek minősítette az Orbán-kormány, amivel gyakorlatilag szabad kezet adtak a csaknem 7 hektáros terület faltól falig való beépítéséhez az Orbán vejével, Tiborcz Istvánnal baráti viszonyt ápoló Balázs Attila cégének.

Az első ütemben épült meg a bevásárló utcát és a irodákat rejtő főépület és egy lakóház. A következő ütemben további három nyolc emeletes irodaházat húztak fel háromszintes mélygarázzsal, végül a Bosnyák utca felől is épült még három 6-7 emeletes épületet. A házak között sétány fut. Az eljárás nem akadályozza meg a működési engedély kiadását, így csütörtökön megnyithat Budapest új plázája. A 11 ezer négyzetméteres Zenit Corso üzlethelyiségeinek zöme már tavasszal bérlőre talált. A földszinten kisebb szolgáltatók és teraszos vendéglátóhelyek kaptak helyet, az első emeleten pedig a nagyobb üzletek.