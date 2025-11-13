Tagadta a fideszes politikus, hogy kormányellenes tartalmai miatt lépett volna fel a rendőrség ByeAlex ellen

drog;Horváth László;ByeAlex;kábítószer-kereskedelem;

2025-11-13 16:32:00 CET

Azt is jónak tartaná, ha a zenész nyilvánosan bemutatná, miként hagy fel a drogfogyasztással.

Tagadta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, hogy köze lenne a Márta Alexet érintő rendőrségi eljáráshoz.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a ByeAlex néven ismert énekesnél a szerdán házkutatást tartott a rendőrség, amelynek során kis mennyiségű kokaint találtak nála. Kábítószer birtoklásának vétségével gyanúsítják, az eljárás során szabadlábon védekezik.

Horváth László az Igazság órája című podcastműsor szerda reggeli adásában a Telex beszámolója szerint azt mondta, „minden nagyon kis cucc mögött a szervezett bűnözés áll”. A Fidesz országgyűlési képviselője kijelentette, hogy ByeAlex dolga, fogyaszt-e kokaint. Számára inkább az jelent problémát, hogy a szerzeményekben visszatérő elem a kábítószer-fogyasztás, „mint más celebeknél is”, és más celebek egyértelműen propagálják a kábítószer-fogyasztást, illetve a kábítószeres életmódot. ByeAlex minden mozzanatát több százezer rajongó követi, a népszerűség pedig azzal jár, hogy valaki egyben példakép is.

Horváth László jelezte azt is, hogy a zenésznek volt egy jó mondata is – mégpedig az, hogy rajongói ne kövessék példáját a kábítószer-fogyasztásban. Ugyanakkor a politikus szerint jobb volna, ha ByeAlex bemutatná, miként hagy fel ezzel.

Kifejtette, hogy az online térben rendkívül intenzív kábítószer-marketing zajlik leplezetlenül, „milliószám árasztják el” a fiatalokat olyan tartalmak, amelyek népszerűsítik a kábítószert, „amelyek divatot csinálnak belőle”. Szerinte ebből származik a bevétele „sok előadónak”, mert ezek a dalok népszerűek.

Nem gondolja, hogy üzleti kapcsolat állna fenn a két terület között, viszont a népszerűsítéssel a szervezett bűnözésnek tesznek szívességet a zenészek, „és veszélybe sodornak több százezer követőt”. Arra a felvetésre, hogy vélhetően a kormánybiztos küldte ByeAlexre a rendőröket a kormányellenes szövegei miatt, a kormánybiztos tréfásan azt válaszolta, hogy „hogyne, hogyne”, majd hozzátette, hogy

eddig több mint 8 ezer büntetőeljárás indult március óta, és a több mint 8000 eljárásban érintettek celebek is, „mert hogy hát rájuk is vonatkozik a törvény, mint ahogy mindenki másra. De akkor ezen logika szerint mind a nyolcezerre mi küldtük rá (a rendőrséget)”.

Elhárította a dalszövegek cenzúrázására vonatkozó bírálatokat is, mondván, hogy ezt továbbra sem hagyja kommentár nélkül, mert szerinte létezik egy kettős beszéd, mivel amikor egy drogterjesztőt elfognak, azt mindenki helyesli, ám ha egy érintett celeb kerül képbe, akkor ez nem ugyanígy történik. A fideszes politikus célként nevezte meg egy társadalmi párbeszéd kialakulását, valamint azt, hogy legyen ebben egy társadalmi elutasítottság is.

„Hogy ne az legyen, hogy ne azt tudják mondani vagy sugallni, hogy az egy alapjog, az egy szabadságjog. Hogy a kábítószer nélkül már nincsen buli, hogy a kábítószer nélkül már nincsen fesztivál, és hogyha a kábítószert el akarják tőled venni, akkor a szabadságodban fognak téged korlátozni” – fogalmazott Horváth László.