Orosz légitámadás érte Kijevet, egy ember életét veszítette

2025-11-14 07:04:00 CET

A fővárosban működésbe léptek a légvédelmi rendszerek, és a rakétatámadás veszélye miatt országos légiriadót rendeltek el.

Oroszország átfogó légicsapást hajtott végre pénteken hajnalban Kijev ellen – írja a Kyiv Independent.

A támadásban több száz drónt, valamint több rakétát vetettek be a főváros térségében.

A hivatalos szervek tájékoztatása szerint a támadás következtében egy ember meghalt, és legalább 24-en megsérültek. Öt embert – köztük egy várandós nőt – kórházba szállítottak.

A városban több detonáció hangját is észlelni lehetett. A robbanások helyi idő szerint hajnali 00:45-kor kezdődtek, majd 1 és 1:30 között ismét újabb robbanások hallatszottak. A Kijevi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Timur Tkacsenko azt írta, hogy a városban számos magas lakóház megsérült; Vitali Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy elsősorban a legalább 11 emeletes épületek károsodtak.

Az ukrán katasztrófavédelem beszámolója szerint a mentőegységek több mint 40 embert menekítettek ki az érintett épületekből. A Desznyanszkij kerület egyik magas épületében az 5–8. emelet között tűz keletkezett, amely egy ember halálához vezetett. A támadások egy kórházban, egy iskolában és egy sportlétesítmény több faépületében is károkat okoztak. Klicsko arról is beszélt, hogy a kerület távfűtési hálózatának bizonyos szakaszai megrongálódtak, és a szakemberek jelenleg vizsgálják a károk mértékét.

Az érintett kerületekben áramkimaradásokat is tapasztaltak a lap munkatársai.

Miközben Kijevben épületek lángoltak, az ukrán légierő arról számolt be, hogy újabb drónhullámok érték az ország középső, déli és keleti térségeit, míg megfigyelőcsoportok szerint több mint 120 drón és csalidrón haladt a főváros irányába. Emellett tucatnyi cirkáló- és ballisztikus rakétát is kilőttek Ukrajna különböző térségei felé. A Kijevi területen hat ember megsérült az éjszaka során, köztük egy gyermek – mondta Mikola Kalasnyik kormányzó, aki arról tájékoztatott, hogy négy sérültet kellett kórházba szállítani. Közlése szerint a támadás lakóépületeket, raktárakat, ipari területeket és gépkocsikat is érintett a régióban.

A hivatalos szervek azt jelentették, hogy a fővárosban működésbe léptek a légvédelmi rendszerek, és rakétatámadás veszélye miatt országos légiriadót rendeltek el.

Oroszország 2022 februárjában indított teljes körű inváziója óta rendszeresen hajt végre nagyméretű csapásokat ukrán városok ellen.