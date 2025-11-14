Negyvenmilliárd forinttal többet fizethetünk Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségének az autópályák után

A korábban tervezett összeghez képest legfeljebb 40 milliárd forinttal többet lehet fordítani autópálya-koncessziókra – írja a hvg.hu egy, a Magyar Közlönyben megjelent rendeletre hivatkozva.
Az idei költségvetésben eredetileg 370 milliárd forint szerepelt a „Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj” jogcímcsoport kiadási kereteként, ezt az összeget emelte meg a kormány az Orbán Viktor által aláírt határozattal.
A döntés indoklását nem tették közzé.
A portál megjegyzi, hogy a magyar állam 2022-ben adta 35 évre koncesszióba a teljes gyorsforgalmi úthálózat kezelését a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztési (MKIF) Zrt.-nek, amely Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségéhez tartozik.Könnyedén elbukhatja Mészáros Lőrinc és Szíjj László a 35 évre kötött sztrádakoncessziót