Negyvenmilliárd forinttal többet fizethetünk Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségének az autópályák után

2025-11-14 10:29:00 CET

A döntés indoklását homály fedi.

A korábban tervezett összeghez képest legfeljebb 40 milliárd forinttal többet lehet fordítani autópálya-koncessziókra – írja a hvg.hu egy, a Magyar Közlönyben megjelent rendeletre hivatkozva.

Az idei költségvetésben eredetileg 370 milliárd forint szerepelt a „Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj” jogcímcsoport kiadási kereteként, ezt az összeget emelte meg a kormány az Orbán Viktor által aláírt határozattal.

A döntés indoklását nem tették közzé.

A portál megjegyzi, hogy a magyar állam 2022-ben adta 35 évre koncesszióba a teljes gyorsforgalmi úthálózat kezelését a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztési (MKIF) Zrt.-nek, amely Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségéhez tartozik.