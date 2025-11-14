Mészáros Lőrinc több cégével közösen keres egészségbiztosítót az ATV

közbeszerzés;ATV;Mészáros Lőrinc;egészségbiztosító;

2025-11-14 10:27:00 CET

Rendkívül szokatlan, hogy magáncégek és állami vállalatok együtt indítanak közös közbeszerzést.

Közös közbeszerzés keretében keres egészségbiztosítót a dolgozóinak többek között az ATV és Mészáros Lőrinc négy vállalkozása – írja a Közbeszerzési Értesítőre hivatkozva az mfor.hu.

Ez a konstrukció meglehetősen ritka, jelen esetben ugyanis összesen húsz szereplő fogott össze, hogy közösen találjanak megfelelő egészségbiztosítót 2026-ra a munkavállalóik számára. Az ajánlatkérők között szerepel az ATV Zrt., az ATV-hez köthető Közösségi Rádiózásért Egyesület, a Belügyminisztérium két cége, valamint Mészáros Lőrinc négy vállalkozása is.

„Biztosítási fedezet az ajánlatkérők mindenkori – a biztosított kategóriáknál meghatározott – munkavállalói részére, a kockázatviselés hatályán belül, csoportos szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szerződés keretében. Biztosítotti létszám 1903 fő, mely 30 százalékkal bővülhet a szerződés ideje alatt” – olvasható a beszerzés leírásában.

Ebben az esetben tehát egy csoportba került a Hit Gyülekezete tulajdonában működő ATV Zrt., a Spirit FM mögött álló, az ATV-hez közel álló Közösségi Rádiózásért Egyesület, Mészáros Lőrinc négy vállalkozása, a Belügyminisztérium két jelentős állami cége, továbbá a Dunaújvárosi Egyetem, a Magyar Jégkorong Szövetség és a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.

Mészáros Lőrincet pontosan az alábbi négy társaság képviseli a társulásban: Sunhill Bistro Kft., Talentis Event and Marketing Kft., Talentis Production Kft. és a TEAM Travel Kft.

A Sunhill Bistro Mészáros Lőrinc budapesti, naphegyi étterme, amely legutóbbi adatai szerint 31 főt foglalkoztat, a TEAM Travel egy 10 fővel működő utazási iroda, a Talentis Event and Marketing 35 alkalmazottal működő rendezvényszervező cég, míg a Talentis Production egy 7 fős reklámügynökség. Vagyis a felcsúti dollármilliárdos cégei összesen nagyjából 83 munkavállalónak keresnek egészségbiztosítót a közös közbeszerzésen keresztül.

Az ATV-nél a 2024-es adatok szerint nagyjából százan dolgoznak. A csatorna és a Mészáros-cégcsoport már korábban is kapcsolódtak egymáshoz, mivel az ATV hirdetési felületeit értékesítő vállalkozás a felcsúti dollármilliárdos érdekeltségéhez tartozik.