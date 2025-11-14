Gyermekpornográf felvételeket terjesztett egy gimnazista fiú

A Budapest Környéki Törvényszék halmazati büntetésül 2 év – végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett – fiatalkorúak börtönbüntetésére ítélte azt a gimnazista fiút, aki pornográf felvételeket terjesztett gyerekekről az interneten, továbbá végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.Tizenöt évre ítélték a pedofil magyar férfit, aki videózta, mit művel láthatáskor a hatéves kislánya mellett
A vádlott nem sokkal a 14. életévének betöltését követően, 2021 őszén egy üzenetküldő alkalmazásba feltöltött és megosztott hét darab gyermekpornográf videófelvételt. A fiatal 2022 nyarán ugyancsak gyermekpornográfiát ábrázoló videófelvételeket és képfelvételeket töltött le és tárolt mobiltelefonján, amelyeken 18, illetve 12 év alatti személyek szerepeltek.
A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség pénteki közleményében azt írta, „a tényállás helyességére, a vádlotti cselekvőség törvényes minősítésére és a kiszabott büntetés arányosságára" tekintettel az elsőfokú ítélet helybenhagyását kezdeményezte a Fővárosi Ítélőtáblánál, az ügy tehát ott folytatódik. Az ítélet ellen az elkövető törvényes képviselője, valamint védője fellebbezett.