Robert Fico;Szlovákia;Ukrajna;tiltakozás;háború;diákok;

2025-11-14 16:22:00 CET

Kivonultak diákok Robert Fico előadásáról, miután a szlovák miniszterelnök azt mondta nekik, ha támogatják a háborút, menjenek harcolni Ukrajnába

Legalább 30 diák hagyta el a termet kulcscsörgetés kíséretében. Feketébe öltözve várták a szlovák miniszterelnököt és volt, aki ukrán zászlót is tartott a kezében. A tiltakozást megelőzően krétával írtak politikai üzeneteket a járdára.