Robert Fico;Szlovákia;Ukrajna;tiltakozás;háború;diákok;

Kivonultak diákok Robert Fico előadásáról, miután a szlovák miniszterelnök azt mondta nekik, ha támogatják a háborút, menjenek harcolni Ukrajnába

Legalább 30 diák hagyta el a termet kulcscsörgetés kíséretében. Feketébe öltözve várták a szlovák miniszterelnököt és volt, aki ukrán zászlót is tartott a kezében. A tiltakozást megelőzően krétával írtak politikai üzeneteket a járdára. 

Robert Fico péntek délelőtt a poprádi járási hivatalban tartott előadást a szlovák külpolitikáról és irányvonaláról a helyi diákoknak, de többen képtelenek voltak hallgatni a kormányfőt, ezért idő előtt távoztak a teremből.

A Napunk beszámolója szerint a szlovák miniszterelnök azt mondta a poprádi diákoknak, hogy az Európai Unió 140 milliárd eurót készül adni „a háború folytatására” Ukrajnában. Ekkor moraj hallatszott a teremben, mire Fico így szólt: „Ha ilyen nagy hősök vagytok ezekben a fekete pólókban, és ennyire a háború mellett vagytok, akkor menjetek oda.” 

A kormányfő arra célzott, hogy az előadásra több diák feketében érkezett. Ők ekkor felálltak, és elindultak kifelé a teremből, a történtekről videó is készült. A Paraméter arról ír, hogy a kezdés után néhány perccel körülbelül 30 diák hagyta el az előadótermek, többen csörgették kulcsukat a kezükben. Egyesek ukrán zászlót is vittek magukkal. A lap szerint a tiltakozást megelőzően krétával írtak politikai üzeneteket a járdára, akárcsak egy héttel ezelőtt. Azt követően egyenesen az iskolából vitték a rendőrségre az egyik diákot, aki egyenesen Robert Ficónak írt üzenetet.

