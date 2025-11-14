Karácsony Gergely a Városháza parkban megnyitotta a budapesti karácsonyi vásárt

Felkapcsoltuk a karácsonyi vásár ünnepi díszkivilágítását a Városháza parkban, gyertek korizni, lángosozni, kürtőskalácsozni – így csalogatja a budapestieket Facebook-felhívásában Karácsony Gergely főpolgármester a mától egészen január 10-ig nyitva tartó belvárosi térre, egyben a közeli Deák Ferenc térre is. A fővárosi önkormányzat hivatalos oldalán található részletes leírás szerint a helyszínen kialakított jégpálya még tovább, január 31-ig várja a korcsolyázókat.
A most igen korai kezdetű szokásos vásár kezdete egybevág Budapest születésének, azaz Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 152. évfordulós eseményeivel. A városháza másik honlapja, az Énbudapestem szerint a dátum egyben Nagy-Budapest kialakításának is évfordulója van, mégpedig a 75.
Az évfordulós ünnepségek keretében az önkormányzat metrófesztivált rendez péntektől vasárnapig, bulivillamost is indítanak a Deák tér és Kelenföld között, szombaton átadják a Budapest Hősei elnevezésű díjakat, amelyekkel a fővárosi cégek munkatársainak teljesítményét ismerik el. November 17-én, a főváros születésnapján idén a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartják a díszközgyűlést, amelyen átadják Budapestért és a Pro Urbe Budapest díjakat, valamint a díszpolgári címeket.