Politikusoknak építenek gyerekszobát a kétfarkúak az Országház előtt a gyermekjogok világnapján

A gyerekek is emberek. Országházunk van, de olyanok képviselnek benne, akiknek mintha nem lett volna gyerekszobájuk. Ezért építünk egyet az Országház előtt, hátha visszatalálnak” – olvasható abban a Facebook-eseményben, amely a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) november 20-án 17 órára meghirdetett rendezvényről szól.
Mint kiemelték, 36 évvel ezelőtt, 1989. november 20-án írták alá az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét, amely a gyermekek gondoskodáshoz, védelemhez és a részvételhez való jogát rögzíti. Magyarországon különösen akut kérdésről van szól az elmúlt másfél évtized mulasztásai miatt kipattant botrányos gyermekvédelmi esetek miatt, kezdve a kegyelmi botránytól, a gyermekvédelmi intézményekben tapasztalható állapotokon, a szakemberek hiányán, elüldözésén át, egészen a Szőlő utcai botrányig.Tény, hogy minden ötödik gyermek szegénységben él
„Gyere ki november 20-án 17 órára a Kossuth térre, és rendezzünk be egy gyerekszobát azokkal az alapvető jogokkal, amelyek – úgy tűnik – köddé váltak az elmúlt 15 év során" – hangzik az MKKP, Nagy Dávid pártigazgató és további három szervező invitálása. Még egy találós kérdéssel összekötött feladatot is adtak az érdeklődőknek: „Ha tudod, ki jelenleg Magyarországon az alapvető jogok biztosa, küldd el neki is! Megdolgozott érte."