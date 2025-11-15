gyermekvédelem;világnap;gyermekjogok;Országház;MKKP;gyerekszoba;

2025-11-15 06:30:00 CET

Politikusoknak építenek gyerekszobát a kétfarkúak az Országház előtt a gyermekjogok világnapján

Szerintük nem úgy tűnik, mintha a parlamenti képviselőknek lett volna gyerekszobájuk.