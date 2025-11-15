gyermekvédelem;világnap;gyermekjogok;Országház;MKKP;gyerekszoba;

Képünk illusztráció

Politikusoknak építenek gyerekszobát a kétfarkúak az Országház előtt a gyermekjogok világnapján

Szerintük nem úgy tűnik, mintha a parlamenti képviselőknek lett volna gyerekszobájuk. 

 A gyerekek is emberek. Országházunk van, de olyanok képviselnek benne, akiknek mintha nem lett volna gyerekszobájuk. Ezért építünk egyet az Országház előtt, hátha visszatalálnak” – olvasható abban a Facebook-eseményben, amely a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) november 20-án 17 órára meghirdetett rendezvényről szól.

Mint kiemelték, 36 évvel ezelőtt, 1989. november 20-án írták alá az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét, amely a gyermekek gondoskodáshoz, védelemhez és a részvételhez való jogát rögzíti. Magyarországon különösen akut kérdésről van szól az elmúlt másfél évtized mulasztásai miatt kipattant botrányos gyermekvédelmi esetek miatt, kezdve a kegyelmi botránytól, a gyermekvédelmi intézményekben tapasztalható állapotokon, a szakemberek hiányán, elüldözésén át, egészen a Szőlő utcai botrányig.

„Gyere ki november 20-án 17 órára a Kossuth térre, és rendezzünk be egy gyerekszobát azokkal az alapvető jogokkal, amelyek – úgy tűnik – köddé váltak az elmúlt 15 év során” – hangzik az MKKP, Nagy Dávid pártigazgató és további három szervező invitálása. Még egy találós kérdéssel összekötött feladatot is adtak az érdeklődőknek: „Ha tudod, ki jelenleg Magyarországon az alapvető jogok biztosa, küldd el neki is! Megdolgozott érte.”

Az Orbán-kormány már 2018-ban elvárta az óvodáktól a keresztény kulturális értékek közvetítését, ám az egy tavaszi rendeletmódosítás során kimaradt, ezért ismét át kellett írni az alapprogramot. A diplomás óvópedagógusok hiányának az enyhítése helyett köti le az ilyen baklövések javítása a kabinet idejét.